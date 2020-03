Sardegna, cinque luoghi perfetti per le vacanze in famiglia

Ecco, segnalate da portalesardegna, cinque spiagge perfette, perchè sicure e ben attrezzate, per trascorrere una vacanza in Sardegna in totale relax, in compagnia dei propri bambini.



Cala Ginepro: il mix perfetto tra mare e natura - Nei pressi di Orosei, nella Sardegna centro-orientale, troviamo Cala Ginepro, una delle spiagge più lunghe del litorale, che si presenta con un mare meraviglioso, dal fondale basso e sabbioso e acque cristalline con colori cangianti, che variano tra l'azzurro, il turchese ed il verde smeraldo. Il nome della spiaggia deriva dal boschetto di ginepri che si espande sino alla spiaggia e che con il suo colore verde crea un bellissimo contrasto cromatico con l’azzurro intenso del mare. Gli scogli, bassi e tondeggianti, racchiudono la spiaggia facendola sembrare una piscina a cielo aperto. Il fondale basso la rende adatta anche ai giochi dei bambini. I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort sorge nella splendida Baia Naturale del Golfo di Orosei, sulla costa Nord Orientale della Sardegna, . Ideale per giovani famiglie con bambini, per il programma del Mini club, si rivela un’ottima scelta anche per giovani e coppie in cerca di relax, grazie alle molteplici attività proposte ed agli angoli di piacevole quiete.



Porto Giunco: benvenuti In paradiso - Nelle vicinanze di Villasimius, ai piedi di un promontorio sul quale sorge l’antica Torre di Porto Giunco, si trova la Spiaggia di Porto Giunco, una distesa di sabbia sottilissima di colore bianco con sfumature che tendono al rosa opalino, colore derivato dall’erosione dei detriti delle rocce di granito circostanti. Circondata da eucalipti e da una rigogliosa macchia mediterranea, la spiaggia di Porto Giunco è un vero e proprio angolo di paradiso, con un mare quasi sempre calmo. La spiaggia è molto ampia e attrezzata con tutte le comodità e servizi utili per le famiglie. Alle spalle della spiaggia è possibile visitare lo stagno di Notteri, dimora naturale di bellissimi fenicotteri rosa. Il VOI Tanka Resort sorge all’interno della splendida baia dell’area marina protetta di Capo Carbonara e si estende su una superficie di 43 ettari su terreno pianeggiante che digrada verso il mare, immerso nel folto della macchia mediterranea.



Su Giudeu: un luogo che incanta i sensi - Nell’estrema costa sud-occidentale della Sardegna, nei pressi dell’incantevole e famosa località turistica di Chia, in provincia di Cagliari, sorge l’ampia spiaggia di Su Giudeu, un lungo arenile che unisce acque cristalline dai riflessi caraibici a sabbia soffice e bianchissima. Più a largo si scorge lo scoglio di Su Giudeu, un isolotto alto 18 metri raggiungibile a nuoto nei giorni di bassa marea, l’ideale per gli appassionati di snorkeling. Su Giudeu è una spiaggia piacevole e sicura anche per la balneazione dei bambini, ed è inoltre dotata di tutti i servizi e comfort, dal parcheggio a pagamento, al bar, dal noleggio di ombrelloni a quello di canoe e pedalò. Nei pressi di Chia, uno dei litorali più belli della costa sud della Sardegna, sorge il Chia Laguna Resort che comprende 4 hotel (Hotel Village, Hotel Baia, Hotel Spazio Oasi e Hotel Laguna) per un totale di 425 camere in uno scenario paradisiaco.



Lido di Orrì: una cartolina - Lungo la statale 125 ‘panoramica’, nella Sardegna centro-orientale, spicca il Lido di Orrì, un vero e proprio paesaggio da cartolina che si estende per ben 9 km di spiaggia che sembra non avere confini, immersa nel blu di un mare cristallino che assume tonalità dal verde smeraldo al turchese. La sabbia bianca e dorata, finissima e soffice e il fondale basso che digrada dolcemente, sono l’ideale anche per i più piccoli e per i nuotatori meno esperti che desiderano immergersi senza preoccupazioni. La spiaggia è dotata di tutti i servizi utili: un ampio parcheggio, il noleggio di attrezzatura balneare come pedalò, canoe e moto d’acqua, numerosi punti ristoro e chioschi-bar e anche aree giochi per bambini. Nei pressi di Arbatax, nella Costa Orientale della Sardegna, a poco distanza dallo splendido Golfo di Orosei, sorge l'Hotel Club Saraceno, il mix perfetto tra un albergo dalle atmosfere tradizionali mediterranee ed un elegante e moderno Resort a 4 stelle, immerso in un’oasi verdeggiante.



Santa Giusta: dove il mare si confonde con il cielo - Nei pressi del comune di Castiadas, si trova la spiaggia di Santa Giusta, una delle spiagge più amate e suggestive della costa sud-orientale dell’Isola. La spiaggia è una piccola insenatura delimitata a destra da una scogliera rocciosa e alle sue spalle da una rigogliosa vegetazione di macchia mediterranea, che si affaccia su un mare cristallino con sfumature dal bianco fino al turchese intenso, creando così un vero paesaggio caraibico. La spiaggia dorata, caratterizzata da sabbia chiara, il fondale limpido che digrada lentamente sono l’ideale per le famiglie, anche perché è munita di un’ottima stazione balneare. IGV Club Santa Giusta è situato sulla costa sud-orientale della Sardegna a circa 60 km a 10 km da Castiadas. Situato direttamente sul mare, con una cornice di ginepri secolari e gigli selvatici si affaccia direttamente sul mare limpido e cristallino della splendida baia.