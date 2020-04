Fuerteventura, l’isola dell’eterna primavera

La località più famosa è Playa de Cofete, un tratto di costa di 12km situata nella penisola settentrionale di Jandía. Meta preferita dei giovani è invece Costa Calma, una spiaggia di vocazione turistica circondata da alberghi e terrazze vista mare. Qui gli amanti dello sport e dell’adrenalina possono approfittare del vento favorevole e cimentarsi in lezioni di surf e windsurf.



Los Lobos e La Concha - Circa tre chilometri a nord di Fuerteventura si trova Los Lobos, un fazzoletto di terra di 4,5 chilometri tra le acque dell’Oceano Atlantico. Raggiungibile via mare, questo isolotto è caratterizzato dalla presenza di una natura selvaggia e incontaminata. Da segnalare è la spiaggia di La Concha, che dista soli 15 minuti dal porticciolo turistico. La forma semicircolare la rende tranquilla e isolata dal vento. La zona, desertica e particolarmente soleggiata, è diventata negli ultimi tempi uno dei luoghi preferiti dai campeggiatori e da coloro che vogliono trascorrere un’intera giornata di pace in riva al mare.



Il Parco Naturale di Corralejo - Assieme alle spiagge, l’attrazione principale dell’isola è il Parco Naturale di Corralejo. Posizionato nella zona nord est di Fuerteventura, è diviso in due aree che nonostante la natura differente combaciano perfettamente tra loro. Nella parte settentrionale del parco, accanto alla località turistica di Corralejo, si trova la più grande distesa di dune dell’arcipelago: un’enorme superficie di sabbia bianca che si perde nelle acque cristalline dell’Oceano Atlantico. A sud invece lo scenario muta in un ambiente vulcanico e aspro, dominato dalla presenza di colori vivi e fiammeggianti. Chi desidera spingersi all’interno del paesaggio può scalare i 3000 metri del vulcano Montaña Roja, dalla cui cima si scorgono le vicine isole di Lanzarote e La Graciosa.



Il villaggio di Betancuria - Per chi ha in programma un viaggio alla scoperta dei costumi e delle tradizioni locali, tappa obbligatoria è il villaggio di Betancuria. Fondata nel XV secolo, è stato per diverso tempo capitale dell’isola, mentre oggi è sede del Museo di Arte Sacra e l’Archeologico ed Etnografico di Fuerteventura. Gli elementi caratteristici di questa località sono le tradizionali case bianche e il celebre centro storico in cui risiedono alcuni dei più importanti monumenti di Fuerteventura come la chiesa di Santa María o l'ex convento francescano di San Buenaventura.



