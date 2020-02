Il Sud degli Usa, tra natura selvaggia e sport estremi

West Virginia, tra acqua e foreste - Con quasi il 75% dello Stato coperto da foreste e la sua posizione idilliaca nella regione degli Appalachi, il West Virginia è un paradiso per i viaggiatori in cerca di avventure all’aria aperta e bellezza selvaggia. I più avventurosi possono cimentarsi nel rafting nelle celebri acque bianche del New River George e del Gauley River, considerate da molti le più belle del pianeta, o nell’arrampicata lungo la via ferrata di Nelson Rocks. Per chi preferisce staccare la spina e immergersi nel silenzio della foresta, due must della destinazione sono i percorsi in mountain bike e l’hiking nei tanti parchi statali e nelle aree gestite dal National Park Service, tra cui una porzione del celebre Appalachian Trail. Oltre agli sport c’è di più: le vette selvagge del “Mountain State” custodiscono alcuni dei segreti più preziosi della costa orientale, come le lussuose terme con sorgenti minerali naturali. In inverno le cime innevate rendono il paesaggio ancora più magico e si apre la stagione dello sci. Per rendere l’esperienza di viaggio ancora più coinvolgente, per tutto l’anno è possibile partecipare ad eventi sportivi speciali, dalle lezioni di yoga nel West Virginia Botanic Garden alla mezza maratona attraverso la Canaan Valley (26 aprile 2020).



North Carolina, East Tennessee - Il North Carolina è famoso in tutto il mondo per i suoi scenari meravigliosi e la varietà paesaggistica, che spazia dalle spiagge bianche della costa alle cime del Great Smoky Mountains National Park, uno dei parchi nazionali più grandi degli Stati Uniti e il più visitato in assoluto. Questa meraviglia naturale situata proprio sul confine con il Tennesse è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1983 e regala una pace unica nonostante il grande afflusso di visitatori. I panorami spettacolari sono la ricompensa perfetta per chi si incammina lungo i 150 percorsi escursionistici disponibili, che includono un aspro tratto di 115 km di Appalachian Trail, a cui si aggiungono attività adrenaliniche come il rafting nelle rapide e la zipline. Lungo il litorale, oltre agli sport acquatici come il kiteboard, il kayak e il surf, c’è anche tempo per rilassarsi in paradisi solitari, davanti a tramonti spettacolari. Durante tutto l’anno nella destinazione si svolgono eventi molto amati da locali e visitatori, tra cui spiccano i Grandfather Mountain Highland Games (9-12 luglio 2020).



Missouri, avventure outdoor tra laghi e fiumi - Avventura è la parola d’ordine del “Show-Me-State”, con la sua offerta infinita di attività all’aria aperta, a chilometri di distanza dal turismo di massa. I percorsi in bicicletta lungo il tracciato di un’antica ferrovia nel Katy Trail State Park lasciano spazio alle esperienze offerte dai tanti laghi e fiumi dello Stato. Qui i viaggiatori possono riscoprire un autentico legame con la natura seguendo i ritmi lenti della pesca nelle acque del Lake of the Ozarks, per poi passeggiare lungo i sentieri con vista sul fiume nello Ha Ha Tonka State Park, o praticare canoa sulle acque dell’Ozark National Scenic Riverways, il primo parco nazionale costituito per preservare il sistema dei fiumi. Lo Stato è famoso anche per la presenza di oltre 6.000 grotte, tra cui le spettacolari Meramec Caverns, un vasto complesso di formazioni calcaree nella regione degli Ozarks.



