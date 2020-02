Cinque luoghi del mondo dove il Silenzio è d’oro

Una risposta forse l’ha trovata Musement, proponendo siti che assecondino il desiderio di abbandonarsi alla calma e lasciarsi cullare dal ritmo della natura. Il portale ha selezionato alcune esperienze in giro per il mondo attraverso le quali riscoprire la bellezza e riallinearsi ai ritmi del pianeta. Ecco quindi alcuni spunti unici per vivere dei “viaggi del silenzio” all’insegna di un nuovo modo di scoprire il mondo.



Vatnajökull – Il sibilo del vento sarà l’unico suono percepibile per chi decide di visitare la grotta di ghiaccio poco distante da Vatnajökull, in Islanda, il più grande ghiacciaio d'Europa. Qui né squilli del telefono, né notifiche di e-mail disturbano la quiete di chi desidera avventurarsi, in compagnia di ranger esperti, alla scoperta degli spettacolari paesaggi ghiacciati. Armati di cappello di lana e indumenti caldi, sarà possibile lasciarsi guidare in una delle esperienze più sorprendenti che il nord Europa è in grado di regalare: inoltrarsi all’interno di un ghiacciaio disegnato dalla natura, un’emozione unica nel suo genere.



Algar do Carvão, Portogallo - Nell'isola di Terceira la magia del vulcano Guilherme Moniz incanta ogni esploratore che decide di visitarne le bellezze naturali al suo interno. Nel cuore dell’arcipelago delle Azzorre, a 640 m dal livello del mare, si nasconde uno dei tesori naturalistici più preziosi del pianeta: Algar do Carvão. La bocca della caverna vulcanica è una delle pochissime esplorabili e regala vertiginose emozioni.



Chrissi Island, Grecia - La Grecia, culla di arte, storia e cultura, nasconde un luogo di inestimabile bellezza: l’isola mediterranea più a sud d’Europa. Recarsi a Chrissi Island nel Mar Libico, vicino a Creta, non vuol dire solamente scoprire qualcosa di nuovo, ma significa immergersi nella magia di un angolo di Eden incontaminato, dove il contatto con la natura genera sublimi esperienze. Selvaggia e sospesa tra mare e cielo, Chrissi Island è il rifugio naturale perfetto per chiunque voglia abbandonarsi a momenti di solitudine e silenzio.



Philip Island, Australia - Nella lontana Phillip Island, nello stato del Victoria in Australia, ogni sera al tramonto, va in scena la Penguin Parade, uno degli spettacoli più belli che la natura possa donarci. Zampettando fianco a fianco, dopo innumerevoli avventure in acqua, migliaia di pinguini tornano sulle spiagge prima che cali la notte, coordinandosi in una silenziosa marcia verso il proprio nido. Qui Musement permette di osservare, i rituali notturni degli animali che, ignari della presenza umana grazie a barriere sapientemente attrezzate, si lasciano ammirare in tutto la loro comica bellezza.



Goa, India – Per finire ecco l'Estremo Oriente. Quale idea migliore della vacanza detox in India, per chi cerca un contatto più spirituale e profondo con il creato? A Goa si nasconde un templio della meditazione dove il contatto con il proprio Io interiore e la riscoperta delle ricchezze naturali sono poste al centro dell’esperienza. Sull’isola di Divar, presso il Mercure Goa Divaaya Retreat, si avrà la possibilità di riequilibrare i propri ritmi interiori a tutto vantaggio della salute, Il tutto in rigoroso silenzio.