Grecia: sette isole da cartolina

SIFNOS, LE CICLADI PIÙ AUTENTICHE - Meno conosciuta, Sifnos ammalia i visitatori con il suo fascino autentico e la sua atmosfera tranquilla. Quest’isola delle Cicladi è rinomata per i suoi pittoreschi villaggi con case imbiancate a calce, chiese dalle cupole blu scintillanti e uno spettacolare scenario costiero: vi sembrerà di soggiornare in un luogo senza tempo. Potrete anche esplorare affascinanti siti archeologici, come l’antica città di Kastro, e assaggiare la rinomata cucina locale.



SANTORINI, CELEBRE E SPETTACOLARE - Tra le isole greche più emblematiche, Santorini è una delle destinazioni più popolari per i turisti, attratti dalle sue iconiche case bianche con tetti, porte e persiane blu, dal suo mare, dalla sua vivacissima movida. Se andate a Santorini, non potete rinunciare a un giro in barca alla Caldera, a una visita di Fira, la capitale dell’isola, e di esplorare Oia, una piccola ma incantevole località costiera, e molti altri villaggi tipici, considerati tra i luoghi più belli della Grecia. I tramonti qui sono spettacolari e il selfie è d’obbligo.



CRETA, L’ISOLA PIÙ GRANDE DELLA GRECIA - Con una combinazione di storia e bellezza naturale, l’isola più grande della Grecia è una meta imperdibile. Potrete ammirare il fondale marino e la spiaggia rosa di Elafonissi con un’escursione da La Canea, oppure fare snorkeling ad Agia Pelagia.Imperdibili sono una visita a Candia, la capitale dell’isola, e alle imponenti rovine del palazzo di Cnosso. Vi piaceranno anche i paesini storici incastonati nelle montagne, assaggiare l’autentica cucina cretese e visitare diversi monasteri. Che si tratti di avventure all’aria aperta, di esplorazioni culturali o di relax in riva al mare, Creta regala a ogni visitatore un’esperienza indimenticabile.



MYKONOS, TRA FESTE E TRADIZIONI - Mykonos, una delle isole più famose delle Cicladi, affascina con la sua irresistibile miscela di glamour, fascino tradizionale e bellezza naturale. Anche se è conosciuta soprattutto come meta di movida, ad affascinarvi sarà anche la sua bellezza. Chora, la capitale, vi stupirà con le sue strade acciottolate, le case imbiancate a calce con porte, finestre e balconi variopinti e i suoi mulini a vento. L’isola offre anche un numero quasi infinito di attività: potrete vedere le famose spiagge dell’isola con una, cimentarvi con il flyboarding o esplorare i fondali marini con un’immersione subacquea, anche per principianti.