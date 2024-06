Grecia: Kos, eden del Dodecaneso e della movida

All’estremità meridionale di Paradise Beach si trova un promontorio roccioso che si immerge in mare ideale per gli appassionati di snorkeling e diving. Therma è famosa per i suoi ciottoli neri e per le acque termali: È stata ricavata una sorta di piscina termale direttamente nel mare, per un bagno curativo e rilassante con temperature che variano tra i 42 e i 50°C. L’acqua proveniente dalla sorgente è ricca di zolfo, potassio, calcio, magnesio e ha benefici terapeutici in casi di artrite, reumatismi e problemi dermatologici. Agios stefanos La suggestiva spiaggia di sabbia e ciottoli è impreziosita ed abbellita dalle rovine delle basiliche cristiane, scoperte nel 1932 dall’archeologo italiano Lorenzi, e decorate con splendidi mosaici. Davanti alla spiaggia di Agios Stefanos si trova l’isolotto di Kastri con il monastero di Sant’Andonios. È usanza che chi affronta la piccola traversata a nuoto e si arrampichi sulle rocce e suoni una piccola campana posta al fianco della chiesetta bianca e azzurra.



GASTRONOMIA ECCELLENTE Nei tanti ristorantini dell’isola si mangia secondo la migliore e squisita tradizione greca, anche se per accontentare il turismo internazionale sono sorti locali di tutte o quasi le nazionalità. Vi consigliamo le tradizionali psistarias, simili alle nostre rosticcerie, dov'è possibile assaggiare delle grigliate di carne e pesce cotte al momento, proprio di fronte al cliente. Mangiare pesce, in un'isola è quasi d'obbligo: aragosta (che in genere nel Mediterraneo non è granché saporita) triglie, i calamari, i dentici, le sogliole, gamberi.