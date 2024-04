Croazia: il fascino di Šibenik e dei suoi dintorni 

ŠIBENIK È una città bella e ricca di storia, arte e natura, l’unica in Croazia a vantare, oltre a numerose bellezze culturali e paesaggistiche, due beni culturali sotto l’egida dell’UNESCO: la cattedrale di S. Giacomo e la fortezza di S. Nicola. Nei dintorni si possono ammirare due incantevoli Parchi Nazionali, una tappa obbligatoria per chi visita la regione. Le isole considerate parte di Šibenik sono 220: si estendono dal capo Ploče fino all'isolotto Grujica vicino a Prosika. Grazie alle isole, Šibenik offre diverse migliaia di baie e spiagge nascoste e pittoresche dove ognuno può trovare il proprio angolo di pace e tranquillità, in cui gli unici suoni a farsi sentire sono la voce del mare e il canto dei grilli. A buon diritto Šibenik è considerata la più bella area nautica dell'Adriatico e una delle più belle del Mediterraneo. Per informazioni: www.dalmatiasibenik.hr/it/



L’ISOLA DI ZLARIN Nei tempi antichi per la sua bellezza l’isola era chiamata “Insula auri”, ovvero Isola d’oro. È in effetti un piccolo gioiello tutto da esplorare, con natura incontaminata: è la prima isola dell’arcipelago all’imbocco del canale di Sant’Antonio, lungo le misteriose mura della fortezza di San Nicola. Si raggiunge con un collegamento marittimo giornaliero da Šibenik. Sull’isola è vietato il transito delle auto, ma ci sono diverse strade percorribili in bicicletta. Sull’isola è tutt’oggi ancora attivo un laboratorio artigianale per la lavorazione del corallo, in cui si realizzano e vendono gioielli rigorosamente fatti a mano. https://www.tz-zlarin.hr/en/



ISOLA PRIVATA DI OBONJAN Un’intera isola a disposizione dei vacanzieri! Adiacente all’isola di Zlarin si trova l’Obonjan Island Resort, un luogo da sogno, situato appena al largo della costa della città di Šibenik e paradiso del glamping luxury. Una delle poche isole adriatiche disabitate con completa privacy, grande appena 56 ettari. Offre una vacanza piacevole nelle affascinanti tende Glamping Lodge circondate da una foresta di pini, o nelle moderne e spaziose case mobili Island Home e tende O-tent per i veri amanti della natura. Gli alloggi offrono comfort e insieme un’esperienza autentica dell’isola in un ambiente ideale per il relax e lo svago. L’isola è circondata da un mare turchese e cristallino, con diverse spiagge. Nel cuore del resort si trova una piscina all'aperto con acqua di mare e circondata da terrazze e lettini, che la rendono ideale per riposarsi e prendere il sole. Per sentirsi del tutto al sicuro sull’isola, un piccolo centro medico privato attrezzato garantisce l’assistenza sanitaria e i servizi medici durante tutta la stagione, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. L’Obonjan Island Resort è un luogo dove la protagonista assoluta è la natura, sia per chi è alla ricerca di una fuga romantica, sia per i nomadi digitali che desiderano un rifugio tranquillo, ma anche per gli spiriti avventurosi che desiderano esplorare la natura o semplicemente riconnettersi con essa. Il resort è aperto a tutti, ed è perfettoer le famiglie con bambini e con animali al seguito. https://obonjan.hr/it/

ŽIRJE, UNA GEMMA NASCOSTA È un’isola minuscola dove il tempo sembra essersi fermato, situata esattamente davanti all’ingresso meridionale dell’arcipelago delle Kornati, circondata dall’azzurro a perdita d’occhio del mar Adriatico. L’isola un tempo era ricoperta da un fitto bosco di querce pieno di ghiande, da cui prende nome (žir - ghianda). Passeggiando per l'isola ci si trova tra uliveti e vigneti secolari, profumi di fichi, carrubi e rosmarino. La costa frastagliata, ricca di bellissime calette, isolotti e scogli, è perfetta per la vela e la pesca. Žirje è collegata alla terraferma tramite traghetto più volte al giorno. https://croatia.hr/it-it/isole/zirje

PARCO NAZIONALE DELLE KORNATI Ogni immagine delle Kornati lascia senza fiato, soprattutto quando ci si trova sotto il magico cielo stellato, nel il silenzio e nella quiete della natura. Visitare e ammirare queste bellezze di pietra è un privilegio che resta impresso nella mente per tutta la vita. Il luogo è davvero spettacolare, un capolavoro di Madre Natura. Sulle isole non c’è acqua dolce e il suolo è roccioso e arido: in passato, la scarsa vegetazione presente veniva utilizzata per il pascolo estivo: pastori e pescatori di Murter costruirono case in pietra da utilizzare come alloggio stagionale. Secondo la filosofia del turismo sostenibile, molte di queste abitazioni sono ora disponibili in affitto per chi apprezza la vacanza spartana e ridotta all’essenziale, nel pieno rispetto dell’ambiente. Si può alloggiare in una casa di pescatori, con acqua dal pozzo, elettricità solare a bassa tensione e doccia all’aperto, lontano dai rumori e dalle spiagge affollate, per sentirsi un po’ come Robinson Crusoe, ma davvero a tu per tu con il mare. https://www.kornati.hr/it/