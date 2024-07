Grecia: Amorgos, perla nascosta delle Cicladi

L’ANTICO MONASTERO - Amorgo, che si trova di fronte a città dell'antica Ionia come Mileto, Alicarnasso ed Efeso, ha fatto in modo che l'isola diventasse uno dei primi luoghi toccati dall’antica popolazione degli Ioni quando si recavano sulla Grecia continentale. L’interno dell’isola, ideale per passeggiate ed escursioni, è montuoso con il monte Krikelo che raggiunge la considerevole altezza di oltre ottocento metri. Uno dei gioielli di Amrogos è certamente il millenario Monastero di Hosoviotissa, che risale al 1088, vertiginosamente appollaiato sulla montagna, candidissimo contro una parete di roccia scura, a trecento metri a picco sul mare, ci si arriva dopo aver affrontato una lunga scalata. Nella costa nord si dipartono mulattiere e sentieri che costeggiano i vigneti, pendii con panorami mozzafiato, tra casette in pietra da cui esce l’inconfondibile profumo del kaseri, il formaggio dell’isola. Si arriva alla Chora un villaggio medievale sovrastato dalla fortezza veneziana risalente al 1260. Sulla costa orientale le spiagge più accessibili e anche attrezzate.