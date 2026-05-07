La Croazia e le sue coste, un mare di belle scoperte

LE ISOLE IMPERDIBILI – Le isole della costa croata sono numerosissime, ma alcune costituiscono dei veri e propri must. Tra le destinazioni più “classiche” ci sono le isole di Lesina (Hvar) e Brazza (Brač). Lesina è il luogo ideale per chi cerca una destinazione glam e con una vita notturna animata e vivace. Brač, invece, è celebre per la già citata spiaggia di Zlatni Rat (Corno d'Oro), la più iconica della Dalmazia: una lunga lingua di ciottoli bianchi che cambia forma a seconda del vento. Molto gettonata è anche Vis (Lissa) l’isola ospita una base militare e per questo è stata chiusa al turismo per molti anni, per cui ha conservato un aspetto e un fascino selvaggio. Qui si trovano la spettacolare spiaggia di Stiniva, incastonata tra alte scogliere e, sulla vicina isola di Biševol, la celebre Grotta Azzurra. Tra le destinazioni ancora segrete, poco note e meno affollate ma di grande bellezza, sono da esplorare Korčula (Curzola), spesso chiamata "la piccola Dubrovnik" per il suo centro storico fortificato, e Meleda (Mljet), della quale abbiamo già parlato per le spiagge sabbiose di Saplunara. Da visitare è anche Lagosta (Lastovo), una delle isole più remote, celebre per i bizzarri camini colorati del borgo di Lastovo, nell'entroterra, ideale per chi vuole fuggire dall’affollamento e cercare il contatto con la natura.