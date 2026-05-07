La Croazia e le sue coste, un mare di belle scoperte

© Istockphoto | La spiaggia più iconica della Croazia: Zlatni Rat (Corno d'Oro), isola di Brač
© Istockphoto | La spiaggia più iconica della Croazia: Zlatni Rat (Corno d'Oro), isola di Brač
© Istockphoto | La spiaggia più iconica della Croazia: Zlatni Rat (Corno d'Oro), isola di Brač
© Istockphoto | La spiaggia più iconica della Croazia: Zlatni Rat (Corno d'Oro), isola di Brač
La Croazia è una destinazione fra le più dinamiche e accattivanti del Mediterraneo, con bellezze naturali, città ricche di storia, sapori, profumi e sensazioni che invitano alla scoperta. Dall’Istria alla Dalmazia, dal Quarnaro a Lika, chi ama trascorrere al mare le proprie vacanze trova acque cristalline, natura lussureggiante e tante esperienze interessanti, oppure la semplice possibilità di rilassarsi al sole, nel più gradevole e completo dolce-far-niente delle vacanze. La particolare conformazione geografica del Paese, con coste tra le più articolate e frastagliate del Mediterraneo, offre una varietà infinita di baie e insenature protette, e con oltre 1.100 tra isole, isolotti e scogli.
TANTE REGIONI, ESPERIENZE DIVERSE – L’Istria è la regione più vicina all’Italia, ideale per chi cerca mare limpido e cittadine ricche di tradizioni. La costa occidentale è la più sviluppata, famosa per il mare blu e i centri storici di origine veneziana che sembrano emergere dall'acqua. Il più famoso è Rovigno (Rovinj): qui le spiagge sono piccole e ciottolose ma si prende il sole sugli scogli piatti, all'ombra di cedri e pini secolari, soprattutto nel Parco Forestale di Punta Corrente (Zlatni Rt). Chi cerca lidi attrezzati può scegliere quelli di Parenzo (Poreč), tra le calette riparate della Laguna Blu e della Laguna Verde, perfette per lo snorkeling e gli sport acquatici. La costa orientale è meno affollata e caratterizzata da scogliere alte e un mare dalle sfumature color smeraldo: qui sono da conoscere le zone di Rabac, un tempo villaggio di pescatori, oggi conosciuta come "perla del Quarnaro" per le sue spiagge di ciottoli bianchi, tra cui la Girandella, dove l'acqua è tra le più trasparenti di tutta la penisola.
LA DALMAZIA –È probabilmente il cuore pulsante del turismo balneare croato. Da Zara a Spalato, fino a Dubrovnik, è tutta un susseguirsi di parchi e città murate patrimonio UNESCO. La costa croata è prevalentemente caratterizzata da ciottoli e roccia, ma non mancano alcune spiagge di sabbia bianca. Tra le più belle sono da ricordare Zlatni Rat (Bol, Isola di Brač), l’iconico lido che cambia forma a seconda delle correnti; Sakarun (sull’isola Dugi Otok Isola lunga), situata non lontano da Zara e definita i "Caraibi croati" per le sue acque turchesi e il fondale di sabbia bianca. La spiaggia è contornata dal verde di una pineta e l’acqua non è mai troppo profonda, quindi perfetta anche per le famiglie con bambini. Un’altra spiaggia da conoscere è la Rajska Plaža (spiaggia dell’Isola di Rab), detta anche "Spiaggia del Paradiso", ideale per le famiglie per i suoi fondali bassi. Un’altra delle poche spiagge di sabbia della costa croata è quella di Saplunara, situata sulla punta sud-orientale dell'isola di Meleda (Mljet). L’insenatura è divisa in due parti: Velika Saplunara (la "grande") e Mala Saplunara (la "piccola"). Quest’ultima è particolarmente amata dalle famiglie per i suoi fondali bassi e per la temperatura particolarmente gradevole dell’acqua, che in estate può raggiungere i 28°C. Poco distante c'è anche la laguna selvaggia di Blace (o Limuni), perfetta per chi cerca la pace assoluta. Secondo la mitologia, la bellezza di questo luogo ammaliò persino Ulisse, il quale vi si fermò per alcuni anni, in compagnia della ninfa Calipso.
LE ISOLE IMPERDIBILI – Le isole della costa croata sono numerosissime, ma alcune costituiscono dei veri e propri must. Tra le destinazioni più “classiche” ci sono le isole di Lesina (Hvar) e Brazza (Brač). Lesina è il luogo ideale per chi cerca una destinazione glam e con una vita notturna animata e vivace. Brač, invece, è celebre per la già citata spiaggia di Zlatni Rat (Corno d'Oro), la più iconica della Dalmazia: una lunga lingua di ciottoli bianchi che cambia forma a seconda del vento. Molto gettonata è anche Vis (Lissa) l’isola ospita una base militare e per questo è stata chiusa al turismo per molti anni, per cui ha conservato un aspetto e un fascino selvaggio. Qui si trovano la spettacolare spiaggia di Stiniva, incastonata tra alte scogliere e, sulla vicina isola di Biševol, la celebre Grotta Azzurra. Tra le destinazioni ancora segrete, poco note e meno affollate ma di grande bellezza, sono da esplorare Korčula (Curzola), spesso chiamata "la piccola Dubrovnik" per il suo centro storico fortificato, e Meleda (Mljet), della quale abbiamo già parlato per le spiagge sabbiose di Saplunara. Da visitare è anche Lagosta (Lastovo), una delle isole più remote, celebre per i bizzarri camini colorati del borgo di Lastovo, nell'entroterra, ideale per chi vuole fuggire dall’affollamento e cercare il contatto con la natura.
UN MONDO DI SAPORI – Dato che i buoni sapori sono un elemento importante nell’esperienza di una vacanza, ecco che cosa dobbiamo aspettarci al momento in cui ci mettiamo a tavola. La cucina croata delle coste e nelle isole è ricca di sapori mediterranei mentre, man mano che ci si sposta nell’entroterra, si avvertono le influenze centro-europee e balcaniche. Una delle tipicità da non perdere, in tutto il Paese, è la Peka, un modo tradizionale e ancora molto diffuso di cuocere una gran varietà di cibi, tra cui la carne di agnello, vitello o polpo con patate, sotto una campana di ghisa coperta di brace ardente. Un piatto tipico della Dalmazia è il risotto nero (Crni Rižot) ), colorato dal nero di seppia, arricchito con frutti di mare e aglio. Da assaggiare è anche la Pašticada, uno stufato di carne di manzo marinata a lungo e cotta lentamente in una salsa densa a base di vino, prugne secche e spezie, servita con gnocchi fatti a mano. Infine, il Brodetto ((brudet, brujet). Il piatto di pesce più tipico dell’Adriatico: un brodetto di pesce misto cucinato con pomodoro, vino e cipolla, servito solitamente con la polenta. Tra i dolci locali, sono da assaggiare le Rožata, dolce simbolo di Ragusa, simile a un crème caramel aromatizzato con il liquore di rose locale, e le Fritule, piccole frittelle dolci arricchite con uvetta o scorza d'arancia.