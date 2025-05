A Malta per un anticipo d’estate

RURAL BREAK - La primavera a Malta è un periodo magico che trasforma l'arcipelago in uno sfondo naturale per gli amanti della vita all'aria aperta. Le temperature miti, sempre intorno ai 20-25°C, sono perfette per attività all’aria aperta, anche se si tratta di una semplice passeggiata. Tra le tante possibilità, questa è la stagione ideale per provare l'emozionante esperienza della zipline, offerta in varie località come quella che viene allestita a picco sulle scogliere di Migra con spettacolare vista panoramica sul mare.



ERBE SPONTANEE - In questo periodo dell’anno i paesaggi delle isole sono verdeggianti e ricchi di biodiversità. Le campagne maltesi si ricoprono di fiori selvatici, offrendo opportunità uniche. Esperti locali organizzano tour guidati dove è possibile raccogliere erbe spontanee come il timo, la rucola selvatica e i capperi, per un interessante ed alternativo approccio alla tradizione culinaria locale.



LE SPIAGGE - Le spiagge appartate e i campi maltesi diventano luoghi ideali per pic-nic indimenticabili durante i quali non possono mancare le saporite olive locali e il Ġbejna, il tradizionale formaggio di capra. Dalla baia di Golden Bay alle zone rurali di Mdina, ci sono innumerevoli spot dove stendere una coperta e godersi un pasto all'aperto circondati da una natura rigogliosa.



MUSEI - Novità per la primavera 2025 è il Museums by Candlelight (Birgu 10 maggio): questo appuntamento normalmente organizzato ad ottobre è stato eccezionalmente previsto per questa primavera offrendo l’occasione di visitare 3 importantissimi siti della città di Birgu che hanno recentemente subito lavori di ristrutturazione: il Palazzo dell’Inquisitore, Forte Sant’Angelo e il Museo Marittimo. Numerosi tour organizzati permettono, inoltre, di scoprire Malta in modo sostenibile. Escursioni a piedi, tour in bicicletta e visite guidate in aree naturalistiche consentono di esplorare l'arcipelago rispettando l'ambiente.



STILE - Uno short break di primavera a Malta può essere un’esperienza capace di coniugare stile e natura. Le possibilità offerte dall’arcipelago, per chi cerca una dimensione rilassata, ma elegante, sono davvero molteplici. Per cominciare, si può soggiornare in un boutique hotel tra le mura di residenze antiche e a un passo dai principali monumenti, oppure scegliere una raffinata struttura sulla costa con accesso diretto al mare e terrazze che si affacciano direttamente sul Mediterraneo. A Gozo il soggiorno ideale, per chi cerca privacy e comodità, è di certo in una farmhouse, antiche case coloniche oggi trasformate in accoglienti ville dotate di ogni confort.



MINICROCIERA - La primavera è sicuramente la stagione ideale per organizzare minicrociere in barca a vela attorno l’arcipelago: si può noleggiare un natante con tutto l’equipaggio e farsi accompagnare tra le baie più incantevoli ed esclusive, per un primo tuffo tra i flutti trasparenti e per consumare un pasto leggero e genuino, ammirando le infinite sfumature del blu di cielo e mare.



SPEED - Chi ama le emozioni forti può optare per una speed boat e i più dinamici saranno accontentati noleggiando un jet ski per provare l’ebrezza del vento. I pomeriggi di sole si possono trascorrere passeggiando in campagna per poi raggiungere una tenuta vitivinicola e partecipare ad una degustazione guidata da accompagnare a qualche saporito esempio di finger food maltese.