Vico del Gargano, il “Paese dell’Amore”

IL VICOLO DEL BACIO - Il 14 febbraio Vico del Gargano ha veramente di che festeggiare: il suo patrono San Valentino oltre ad essere il Santo degli innamorati, è anche il protettore degli aranceti che abbracciano tutto attorno l’abitato. Per l’occasione tutto l’antico borgo è inghirlandato di arance e limoni, a cominciare dal Vicolo del Bacio, una stradina strettissima e pittoresca, fra le icone del giorno di San Valentino in Puglia e simbolo assoluto della cittadina. Lungo una trentina di metri, è largo solo 50 centimetri ed quindi così stretto che i fidanzati sono costretti a sfiorarsi ed il bacio è inevitabile. La credenza popolare vuole che, dopo essersi baciati, i due saranno fedeli l'uno all'altro per tutta la vita. Preso letteralmente d’assalto in occasione del 14 febbraio, è senza dubbio uno dei luoghi più romantici d’Italia, tant’è che una è meta prediletta dagli gli innamorati, che arrivano in questo pittoresco angolo della Puglia per darsi un bacio dal sapore molto speciale e per giurarsi amore eterno.



LA FESTA DI SAN VALENTINO - Riti suggestivi, profumi e colori rendono speciale la Festa degli innamorati. Molte, e sentitissime, le peculiarità di questo grande evento popolare che unisce spiritualità, religione e tradizioni rurali. La Chiesa Matrice, i vicoli, le piazze e ogni casa del centro storico sono appunto addobbati con grosse e meravigliose arance e con limoni, vanto di questa terra. Gli agrumi del Gargano, e in particolare l’ Arancia bionda del Gargano e il Limone Femminello del Gargano (la varietà di limone più antica d’Italia), sono molto pregiati e per la loro qualità hanno ottenuto il marchio di garanzia IGP e sono riconosciuti Presidio Slow Food. Nei giorni che precedono la festa tutto il paese è in fermento, con una partecipazione popolare che si respira in ogni casa, nelle sedi delle Confraternite e in quelle delle associazioni, ed è visibile in ogni strada, sulle vetrine delle attività commerciali grazie ad allestimenti e addobbi del tutto caratteristici e originali. La mattina del 14 febbraio, prende il via la solenne processione di San Valentino, con la statua del Patrono portata in ogni strada, vicolo e piazza del paese. E poi la festa prosegue con bancarelle, musica, cibi tradizionali. In Vicolo del Bacio ci sarà il Pozzo delle promesse, in corso Umberto la strada dei sapori, in piazza Castello la Casa di Valentina e sul della sera le vie rifulgeranno di luci d'artista. Tutto lui weekend sarà animato da varie iniziative.