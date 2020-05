Tra gli olivi da Assisi a Spoleto, nell’Italia più mistica

La Fascia olivata Assisi – Spoleto è tra le principali aree olivicole della regione Umbria e conserva un paesaggio ricco di borghi storici, castelli e complessi religiosi, che si trovano immersi negli oliveti che ricoprono le pendici, arricchiti da terrazzamenti, lunette e ciglioni, mentre nella parte pianeggiante, querce monumentali delimitano i seminativi. La “Fascia olivata Assisi- Spoleto”, unica in Italia, è stata da poco inserita nei Sistemi del Patrimonio agricolo di rilevanza mondiale della Fao.



L’arte del paesaggio - Il patrimonio storico artistico della “Fascia olivata” possiede l’inestimabile valore aggiunto della storia :Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno, Spoleto rappresentano gli insediamenti più importanti dell’area. Ma lungo l’intero sistema della “Fascia olivata” paesaggio e arte si fondono garantendo una stabilità dell’integrità storica e paesaggistica.



Mistica Umbria - Da ammirare e visitare non solo i luoghi francescani o gli Eremi monastici (con esempi magnifici quali l’Eremo delle Carceri e l’Eremo di Sant’Antonio), ma anche le Abbazie Benedettine (San Masseo e San Benedetto ad Assisi, San Silvestro a Spello, Sassovivo a Foligno, Santo Stefano e San Pietro a Trevi, San Ponziano a Spoleto), e le innumerevoli Chiese romaniche sparse lungo i percorsi medievali, formano un unicum irripetibile e congenito all’organizzazione territoriale.



L’olio extravergine di oliva dop Umbria – Tra il verde delle dolci colline dell’Umbria spicca l’argento dell’olivo, simbolo biblico e universale di pace che richiama i grandi valori religiosi, così importanti in una terra che non soltanto per la sua conformazione orografica è stata chiamata la “Terra Santa d’Italia”. Basta ricordare i grandi Santi umbri, i grandi Santuari e gli altri magnifici edifici religiosi che costellano la regione. “Last but non least”, ovviamente, l'olio extravergine d’oliva Dop che arricchisce di delizioso sapore qualsiasi piatto dell’eccellente cucina umbra.



Per maggiori informazioni: www.stradaoliodopumbria.it