Umbria: scoprire con un click il cuore d'Italia

Gubbio - La città dei Ceri è tra le più antiche dell’Umbria, meravigliosamente conservata e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato, a partire dallo splendido Palazzo dei Consoli, simbolo della città e sede museale, che affaccia sulla terrazza pensile panoramica di piazza Grande.



Tempietto del Clitunno - Nel comune di Campello sul Clitunno, nella frazione di Pissignano, lungo il declivio del colle che domina la valle spoletina, si trova uno dei più interessanti monumenti altomedioevali dell’Umbria, tra i gioielli di arte e architettura longobarda in Italia inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. Suggestiva la sua posizione, descritta già da Plinio il Giovane, immersa nel verde e nella quiete delle vicine Fonti del Clitunno.



Eremo delle Carceri – Immerso nel fitto bosco del monte Subasio, a circa 4 km da Assisi, è il santuario che si è sviluppato nei secoli intorno alle grotte del monte e alla cappellina di S. Maria, dove S. Francesco e i suoi primi compagni si isolavano per dedicarsi alla preghiera e ritirarsi nella quiete. Un luogo fatto di silenzi, suggestioni e intensa spiritualità.



Rasiglia - Frazione montana di Foligno, conserva le caratteristiche tipiche del borgo medioevale. Rasiglia è nota per le sue sorgenti: passeggiando per i vicoli si rimane incantati dai corsi d'acqua che lo attraversano, rendendolo davvero unico. L’elemento naturale “disegna” l’abitato e ne scandisce ancora le attività, soprattutto quella della tessitura, lavorazione della lana e tintura riproposta secondo la tradizione del 1200.



Fontana Maggiore a Perugia - Duecentesca opera di Fra Bevignate da Perugia, con bassorilievi di Nicola e Giovanni Pisano, la splendida Fontana Maggiore si trova al centro di piazza IV Novembre, una delle più belle d'Italia, su cui affacciano il palazzo dei Priori, elegante edificio gotico che ospita la Galleria Nazionale dell'Umbria, la sala dei Notari e il Collegio del Cambio, e la cattedrale di S. Lorenzo.



Piani di Castelluccio Di Norcia - Il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto costituiscono un altopiano dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Il Pian Grande è tra i maggiori altipiani carsici in Italia, circondato interamente dalle dorsali dei Monti Sibillini. Famosa è la loro fioritura che, tra maggio e giugno, colora i Piani con papaveri, fiordalisi, margherite e lenticchie: fiori spontanei che ogni anno regalano un vero spettacolo della natura.



Duomo di Spoleto - Nella città del Festival dei Due Mondi, il Duomo sorge sulla scenografica piazza su cui affacciano anche palazzo Rancani (poi Arroni), palazzo della Signoria e la chiesetta ottagona di S. Maria della Manna. Fu eretto in stile romanico nel XII secolo, poi fu aggiunto il portico rinascimentale; la facciata è ornata da un mosaico bizantineggiante, mentre all'interno conserva splendidi affreschi del Pinturicchio e di Filippo Lippi.



Lago Trasimeno - È un vero e proprio paradiso naturale: il Trasimeno, un luogo romantico, con i suoi paesaggi e tramonti mozzafiato, le sue tre isole, i suoi piatti tipici, le eredità artigianali tramandate di generazione in generazione, i borghi in pietra affacciati sulle sue acque che hanno storie antiche, immersi nella splendida natura lacustre e nella vegetazione tipica della macchia mediterranea.



Cascata delle Marmore - Venne creata nel 271 a.C. dai Romani che realizzarono una formidabile opera di ingegneria per bonificare un’area paludosa vicino al fiume Nera. A poca distanza da Terni, quella delle Marmore è una delle cascate più famose d’Italia e tra le più alte in Europa, con i suoi 165 metri di dislivello e i suoi tre poderosi salti. La rupe e lo spettacolare getto d’acqua, che qui mostra tutta la sua poderosa forza, lasciano senza fiato.



Parco archeologico di Carsulae - I resti dell'antica città romana di Carsulae sorgono su un pianoro molto suggestivo circondato da una pianura: l’area fertile e le vicine fonti di acque minerali nei pressi dell'attuale San Gemini la resero famosa fin dall'antichità. Da ammirare le tracce del grande anfiteatro, dei Templi gemelli di forte impatto per la loro posizione sulla Via Flaminia e il bellissimo Arco di San Damiano che chiude a nord i confini della città antica.



Tra vigneti e uliveti - #tiportiamolumbria – Questo il videocontest a cui hanno dato vita le Strade del vino e dell'olio dell'Umbria: un’occasione per trascorrere ogni giorno da casa 50 secondi in Umbria, entrando virtualmente negli uliveti, nei vigneti, negli orti, nelle cucine, nelle cantine, con il caloroso invito ad andare poi a conoscere queste realtà personalmente, appena sarà possibile. Alle ore 15 sui canali social saranno pubblicati mini video realizzati da chi questi luoghi li vive quotidianamente. Uno spaccato dell'Umbria rurale, un reportage quotidiano della vita in campagna, che prosegue incessante anche nell’attuale emergenza.



