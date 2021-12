Touring Club: dal Veneto alla Puglia 5 nuovi borghi “arancioni”

I borghi premiati, che portano a 267 il totale di Bandiere Arancioni distribuite in tutta Italia, sono Biccari, Cingoli, Follina, Sarsina, e Vicopisano: ve li presentiamo.



Biccari - Nella Capitanata, tra i monti della Daunia, sorge Biccari, borgo dominato dal Monte Cornacchia, la cima più alta della Puglia con i suoi 1151 metri di altitudine. L'area naturalistica ricca di boschi ed impreziosita dal lago Pescara, meta ideale per gli amanti della natura per le numerose esperienze che offre: il Parco Avventura più grande della regione, il bosco didattico, il Sentiero Frassati, il villaggio di case sugli alberi (Bed & Three) e gli alloggi alternativi come la Bubble Room e l'Atomo, per dormire nel bosco e/o sugli alberi, la Panchina Gigante con il punto panoramico più alto della Capitanata.



Cingoli - Immersa in una delle zone floristicamente più belle, ricche e rare del paesaggio mediterraneo, Cingoli sorge in una superba posizione panoramica sull’alta valle del Musone che le ha permesso di guadagnarsi l’appellativo di “Balcone delle Marche”.L’esteso centro storico, racchiuso all’interno di una cinta muraria quasi del tutto intatta, con numerosi monumenti che ne attestano il glorioso passato, immersi in quartieri dalle vie silenziose e suggestive. ll Museo archeologico statale è allestito nel pianterreno e nel seminterrato del palazzo comunale e conserva preziosi reperti preistorici e di età ellenistico-romana.



Follina - Piccolo borgo del Veneto nell’Alta Marca Trevigiana, a ridosso delle Prealpi Trevigiane, in un territorio dove permane la bellezza del paesaggio pedemontano, la conservazione degli antichi borghi e dei pregevoli beni architettonici e storici. Centrale è la stupenda abbazia cistercense dedicata a Santa Maria, ancora oggi intatta nel suo splendore, con opere di pregio, uno splendido chiostro, la torre campanaria e il chiostrino dell’Abate. Il monastero è al centro della vita culturale di Follina, in particolar modo per quanto riguarda la musica: nel corso dell’anno l’abbazia ospita concerti anche di livello internazionale.



Sarsina -Sull'Appennino tosco-romagnolo, distante 35 km da Cesena e 50 km da Forlì, Sarsina sorge all’interno della Valle del Savio, in un territorio ben conservato che racchiude foreste secolari, boschi, valli solitarie, monti e laghetti. Sarsina, in Emilia Romagna, ha una storia che risale al VI secolo a.C. testimoniata all’interno del Museo Archeologico Nazionale, uno dei più importanti dell’Italia settentrionale e all’interno del centro storico con numerosi reperti archeologici e monumenti di epoca Romana: il Mausoleo di Obulacco, il foro Romano, gli scavi di via IV novembre, il tempio votivo di Cesio Sabino e la casa di Tito Maccio Plauto (il grande poeta e commediografo infatti nacque proprio qui).



Vicopisano - Vicopisano è un piccolo borgo medievale in Toscana che custodisce intatta la sua appassionante storia millenaria. Situato lungo le rive del fiume Arno è stato in epoca medievale al centro di antichi traffici commerciali e vie di pellegrinaggio. Tracce di un passato glorioso sono oggi conservate nel centro storico, impreziosito da antiche vestigia medievali tra le quali svetta il complesso monumentale della Rocca del Brunelleschi, progettato dal celebre architetto nel XV secolo e comprendente la Torre del Soccorso e il possente Camminamento. Testimonianze dell’architettura medievale sono Palazzo Pretorio con le sue prigioni e carceri segrete, le torri Gemelle, la Torre dell'Orologio, la Torre delle Quattro Porte, la cinta muraria e gli stretti vicoli tortuosi (i chiassi) costellati da case torri che permettono suggestive passeggiate in un borgo immerso nel tempo.



Per maggiori informazioni: www.bandierearancioni.it