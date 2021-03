Super glam o immerse nella storia: dieci incantevoli piazzette salotto

Aspettando l'estate: le piazzette-salotto più belle d'Italia Portofino, Liguria Istockphoto 1 di 10 Porto Cervo, Sardegna Istockphoto 2 di 10 Capri, la Piazzetta Istockphoto 3 di 10 Siena, Piazza del Campo Istockphoto 4 di 10 Matera, Piazza del Duomo Istockphoto 5 di 10 San Gimignano, Piazza del Duomo Istockphoto 6 di 10 Perugia, Piazza IV Novembre Istockphoto 7 di 10 Massa Marittima, Piazza Garibaldi Istockphoto 8 di 10 Ferrara, Piazza Trento e Trieste Istockphoto 9 di 10 Verona, Piazza delle Erbe Istockphoto 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono piccoli gioielli architettonici, oppure angoli raccolti che sembrano fatti apposta per ospitare aperitivi e riunioni festose (non appena si potrà): l’Italia è ricca di piazze e piazzette incantevoli, in cui fermarsi per una pausa piacevole, per una conversazione, o semplicemente per ammirarne la bellezza. Alcune sono celebri e frequentate dal jet set, altre sono più discrete e tranquille: sei certo di conoscerle tutte?