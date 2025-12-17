Spoleto: i luoghi segreti della città del Festival dei due Mondi

LA FORTEZZA ALBORNOZ E LE VESTIGIA ROMANE – Oltre a costituire uno dei luoghi più interessanti da visitare a Spoleto, è anche il punto da cui si gode il miglio panorama in assoluto sulla città. Situata sulla cima del colle Sant'Elia ed edificata a partire dal 1359 per volere del cardinale Egidio Albornoz, faceva parte del sistema di fortificazioni costruito per garantire la sicurezza dello Stato Pontificio e creare le condizioni per il ritorno dei papi da Avignone. Originariamente concepita per scopi militari, divenne poi una residenza papale, e come tale fu abbellita da decorazioni e affreschi; dall'inizio dell'Ottocento fino al 1982, fu utilizzata come carcere. Oggi ospita il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e può essere visitata: si raggiunge facilmente con un sistema di scale mobili e di ascensori che la collegano al centro storico. La salita alle torri, invece, si effettua solo a piedi: è faticosa, me la vista che si gode su Spoleto, sul Ponte delle Torri e sulle cupole del Duomo, è bellissima e vale ampiamente lo sforzo. Chi ama la storia antica apprezzerà inoltre la visita alla casa e al bel teatro romano.