Splendori di Genova: Rolli Days per una settimana sul web

La Rolli Days Digital Week mostrerà al pubblico quattro palazzi per la prima volta. L'unicità di questa occasione sta anche nel fatto che tre di queste "prime visioni" non sarebbero state accessibili al pubblico nella tradizionale modalità e non lo saranno probabilmente in futuro. Un’occasione unica per scoprire i tesori del capoluogo della Liguria.



L'epoca d'oro della città - La visita ai palazzi permetterà di aprire una finestra sull’epoca d’oro di Genova da molti punti di vista diversi, scoprendo le vicende delle famiglie dei proprietari, delle loro fortune e delle loro ricchezze, delle relazioni politiche ed economiche della Superba, della straordinaria abilità dei suoi tanti artisti, dei miti e delle storie che, raccontate sui muri e sui soffitti, dovevano cantare le lodi dei padroni di casa, di giardini nascosti e di preziose opere d’arte, di come hanno vissuto per secoli gli aristocratici genovesi.



Quattro new entry - I quattro palazzi novità assoluta di quest’anno ne sono un buon esempio: Palazzo Interiano Pallavicino ha il fascino di una dimora abitata senza interruzioni fino ad oggi; Palazzo Stefano Squarciafico conserva una facciata dipinta che qualcuno scambiò per opera di Raffaello; Palazzo Spinola Pessagno conserva uno straordinario ciclo di affreschi cinquecenteschi che parlano di Genova e Spagna; Palazzo Sinibaldo Fireschi è uno dei più affascinanti e meglio conservati esempi di architettura tardorinascimentale a Genova.



I tesori di Genova - Ma la Rolli Days Digital Week sarà un vero e proprio viaggio a Genova. Oltre ai primi 12 Palazzi, sarà possibile scoprire o riscoprire altri siti importanti, molti altri Palazzi dei Rolli (Palazzo Tursi, Palazzo Reale, Palazzo Spinola, di Pellicceria, Palazzo della Meridiana), luoghi straordinari e non sempre noti come il Museo Diocesano, istituzioni importanti come la Banca Carige con la sua bella collezione d’arte. Saranno inoltre accolti all'interno del palinsesto della Rolli Days Digital Week due appuntamenti della “Mostra che non c’è”, la mostra virtuale voluta da Palazzo Ducale e dedicata ai capolavori genovesi non più conservati a Genova: naturalmente, si parlerà di opere che si trovavano all'interno di alcuni tra i Palazzi dei Rolli.



Arte e gastronomia - Genova verrà inoltre rappresentata attraverso diversi linguaggi artistici: la musica dei Capricci di Paganini, eseguiti da Andrea Cardinale nella suggestiva cornice della Sala Paganiniana di Palazzo Tursi, a cura dell’Associazione Amici di Paganini; le parole degli artisti e degli scrittori che hanno raccontato la città e il suo mare e che saranno oggetto di una serie di performances di Igor Chierici; la danza, che interpreta i suoni e i colori della città. E non mancherà un’incursione nei sapori genovesi, attraverso tre ricette della tradizione reinterpretate da uno degli chef del circuito Genova Gourmet, e attraverso un innovativo menù “dei Rolli”, ricco di ingredienti della nostra regione, ideato a proposto dai giovanissimi Chef in Quarantena.



Per maggiori informazioni: www.visitgenoa.it