La Liguria dei giardini: ecco i più straordinari

Villa del Principe a Genova -Dopo anni di ristrutturazioni, l’antico palazzo-reggia dei Doria e poi dei Doria Pamphili e il meraviglioso giardino all’italiana sono rinati. All’interno della Villa si possono ammirare gli affreschi rinascimentali di Perin del Vaga, allievo di Raffaello.



I parchi di Nervi a Genova - Splendida oasi verde affacciata sul blu del mare. Nove ettari di parco tra cui lo spettacolare roseto circondano le tre splendide ville Groppallo, Serra e Grimaldi Fassio, sedi di alcuni importanti musei cittadini.



Il parco di Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli - Il complesso è stato eletto Parco più bello d’Italia nel 2017. Rappresenta un'eccellenza nell’ambito del giardino storico romantico italiano ed europeo, ha la caratteristica di essere strutturato su un racconto teatrale a sfumature esoterico-massoniche che rendono la visita un’esperienza storico-culturale, paesaggistico-botanica ma anche meditativo-filosofica.



Villa Ormond a Sanremo - Con il suo bellissimo parco modellato secondo i canoni estetici francesi della seconda metà dell’Ottocento, abbina piante esotiche a ulivi e piante autoctone creando ambienti vegetali molto particolari.



Villa Nobel a Sanremo - Circondata da uno splendido parco di 6000 metri quadrati, prende il nome dal suo celebre proprietario, l’industriale, chimico e filantropo svedese Alfred Nobel, che in essa lavorò a numerosi brevetti e redasse il famoso testamento con cui destinava la sua fortuna all’istituzione del Premio che porta il suo nome.



I giardini di Villa della Pergola ad Alassio - Questi giardini sono stati riaperti al pubblico nel 2013: un percorso che si snoda tra i profumi e i colori del Mediterraneo, tra pini marittimi, carrubi, mandorli, cipressi, cedri libanesi, lecci. Una collezione di agrumi sapientemente messi a dimora vicino a piante di eucaliptus, jacaranda, araucarie, sterlizie giganti, palme.



Villa Grock - A Imperia un accurato restauro terminato nel 2006 ha restituito al parco di Villa Grock il suo splendore: un patrimonio di incanto e bellezza dove l’architettura e la natura si fondono in un’atmosfera fiabesca.



