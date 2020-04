Liguria, full immersion web nelle Cinque Terre

Liguria: a spasso nelle Cinque Terre, a 360° Ente del Turismo 1 di 5 Ente del Turismo 2 di 5 Ente del Turismo 3 di 5 Ente del Turismo 4 di 5 Ente del Turismo 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ai tempi del coronavirus sono bandite le passeggiate solitarie sotto casa, figuriamoci quindi le escursioni nei parchi in buona compagnia: dobbiamo quindi aspettare tempi migliori per organizzare trekking e passeggiate, o no? In fondo Internet è zeppo di foto, panorami 360°, street view, e quello che serve veramente è solo una buona guida, che si faccia trovare al punto di partenza, e poi ci indichi la direzione, le svolte, i punti meritevoli di sosta, fino alla meta. Come queste che riguardano le Cinque Terre in Liguria.