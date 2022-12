Scenari di Natale: dieci incantevoli borghi presepe

Possono essere a pochi passi dal mare, oppure imbiancati dalla neve montana, ma sempre suscitano in chi li ammira, la sensazione di mistero e di sacralità tipica del Natale .

MATERA, Basilicata – La città dei Sassi, antiche abitazioni scavate nel tufo, è un grande museo a cielo aperto, dal fascino intenso e misterioso. Fino a qualche decennio fa queste poverissime dimore erano considerate “vergogna d’Italia” per le condizioni in cui erano costretti a vivere gli abitanti, ma oggi sono stati riqualificati e fanno parte dal 1993 dei Patrimoni dell’Umanità Unesco. A Natale, gli antichi rioni vengono illuminati da mille luci che rendono ancora più suggestiva l’atmosfera della città.

CASTELMEZZANO, Basilicata – Un piccolo borgo sulle Dolomiti Lucane, di grande fascino e dalle atmosfere speciali. Il villaggio ha antichissime origini: fondato dai greci nel V secolo a.C. circa, Castelmezzano è uno dei borghi più belli d’Italia, E stazione di arrivo del “Volo dell’Angelo”, un’adrenalinica zip-line che lo collega al prospiciente borgo di Pietrapertosa, altrettanto pittoresco.

MANAROLA, Cinque Terre, Liguria - È uno dei borghi marinari più celebri e fotografati d’Italia, amatissimo dai turisti di tutto il mondo. Il villaggio, stretto fra mare e montagne, d’inverno assomiglia già di per sé a un presepe: in più, sulla collina alle sue spalle è costruito un’originale natività i cui personaggi sono fatti di sole luci, iscritta nel Guiness dei Primati come presepe più grande del mondo. Occupa una intera collina a poca distanza dal borgo.

CIVITA DI BAGNOREGIO, Lazio - Questo particolarissimo villaggio in provincia di Viterbo occupa la sommità di uno sperone di roccia circondato da vertiginosi calanchi, tra il lago di Bolsena e la valle del Tevere, e fa parte del circuito "I borghi più belli d'Italia". Si raggiunge solo a piedi, lungo una passerella panoramica a gradini. Per la sua posizione suggestiva e il suo impianto medievale è meta di numerosi turisti ed è stato più volte utilizzato come set cinematografico.

PITIGLIANO, Toscana - Il borgo sorge su uno sperone di roccia che domina le colline circostanti. Di origini etrusche ed edificato intorno all'anno Mille, l'abitato si integra perfettamente nella roccia e nella natura, tanto da apparire tutt'uno con essa. Tra le bellezze da ammirare ci sono Palazzo Orsini e una bella Cattedrale.

SCANNO, Abruzzo - Questo borgo pittoresco, adagiato a circa 1000 metri di altitudine ai confini del Parco Nazionale d’Abruzzo in un contesto naturale di grande suggestione, nel corso del Novecento è stato ritratto da molti fotografi celebri, tanto da essere chiamato, appunto, “Borgo dei fotografi”.

PRETORO, Abruzzo - Il paese è costituito da un fitto reticolo di vicoletti e stradine disposti su una pianta di forma vagamente triangolare adagiata ai piedi del castello. Situato sul versante orientale della Majella, il borgo sembra sorgere direttamente dalla roccia e della montagna.

SORANO, Toscana – Sorano è una antica città di origine etrusca fondata su una rocca tufacea e cinta da imponenti mura difensive. Nel Medioevo i senesi la misero più volte sotto assedio senza riuscire mai a conquistarla: la città alla fine entrò a far parte del Granducato di Toscana. Il centro abitato sorge ai piedi della rocca: per la sua conformazione è anche conosciuta come la Matera della Toscana.

BRESSANONE, Alto Adige - Sede di uno dei Mercatini di Natale Originali dell’Alto Adige, nel mese di dicembre la cittadina si trasforma in un caleidoscopio di luci natalizie e di atmosfere fiabesche. Profumi di spezie, musiche, decorazioni: una vera capitale del Natale.

ASSISI, Umbria – La città in cui è nato San Francesco, “inventore” del presepe, nel periodo delle Feste si trasforma in uno scenario carico di spiritualità e di misticismo, nel quale la religiosità della festa si respira in modo palpabile. Le basiliche e le strade illuminate ad arte ne fatto una destinazione imperdibile.