San Valentino: i luoghi più romantici dove festeggiarlo

Verona, la città di Giulietta e Romeo - Verona è la città simbolo dell’amore e lo deve al grande Shakespeare, che vi ha ambientato la più romantica delle sue opere, Giulietta e Romeo. Per festeggiare gli innamorati, fino al 14 febbraio la città e i suoi luoghi più suggestivi sono animati da una ricchissima serie di eventi, racchiusi nel cartellone di Verona in Love. Immancabile in Piazza dei Signori il market dedicato ai gusti, ai profumi e alle manifestazioni dell’amore con le bancarelle (su cui sono esposte anche eccellenze veronesi) disposte a forma di cuore. Altri due market, avvolti da un’atmosfera romantica creata da allestimenti speciali e da prodotti tematici selezionati ad hoc, sono stati collocati nel Cortile Mercato Vecchio e nel Cortile del Tribunale. Sono in programma tante iniziative speciali con esperienze da fare in coppia, alla scoperta dei luoghi della cultura della Città dell’Amore. Tra gli eventi, anche i Percorsi d’Amore (itinerari guidati sul tema dell’amore, per conoscere anche angoli segreti dello stupendo centro storico della città).



Terni, la città di San Valentino - Terni vanta un vero e proprio primato d’amore, dato che il suo patrono è proprio San Valentino. In suo onore, la città organizza festeggiamenti per tutto il mese di febbraio, per questo motivo chiamato appunto Mese Valentiniano. L’evento clou è la Festa della Promessa, che viene celebrata nella Basilica di San Valentino la domenica precedente il 14 febbraio. Possono parteciparvi le coppie di fidanzati, sia italiane che straniere, che si sposeranno entro il 2023: per prendervi parte, bisogna inviare una richiesta al parroco. Durante la cerimonia eucaristica, presieduta dal Vescovo di Terni, i fidanzati si scambiano la promessa di matrimonio davanti all’urna di San Valentino, custodita nella Basilica. Il Vescovo benedice le coppie augurando loro una florida e serena vita familiare. A conclusione della cerimonia viene consegnata ai futuri sposi una pergamena nominativa scritta a mano e, alle donne, un bouquet di fiori. In realtà, a Terni, tutto febbraio è dedicato a San Valentino. La città è animata infatti da decine di appuntamenti, fra cui spicca Cioccolentino, il Festival nazionale del cioccolato, che si svolge nel centro storico fino al 14 febbraio ed è un evento che unisce la dolcezza dell’amore a quella del cioccolato, attirando a Terni migliaia di visitatori. Oltre 40 gli espositori dei migliori prodotti in cioccolato e della pasticceria, oltre 400 varietà di dolci prodotti, un ricco calendario di degustazioni, cooking show e laboratori per grandi e piccini.



Alassio, la città degli innamorati - L’altra città italiana che contende a Terni il ruolo di Città degli innamorati per eccellenza, è Alassio in Liguria che, secondo la leggenda, deve la sua origine proprio a una storia d’amore. Adelasia, figlia di Ottone I di Sassonia, Imperatore del Sacro Romano Impero, amava il Marchese Aleramo. Poiché l’Imperatore era contrario a questo amore, i due giovani fuggirono. Dato però che Aleramo continuò a restare fedele all’imperatore e a combattere per lui, Ottone I li perdonò e regalò loro un territorio tra Liguria e Piemonte, nel punto più bello del quale si stabilirono i due innamorati: qui sorse poi la città di Alaxia, chiamata così in onore della principessa, in seguito divenuta Alassio. A ricordare che Alassio è la città degli innamorati ci sono il famoso Muretto ricoperto di vivaci piastrelle in ceramica con le firme di celebri personalità come Mike Buongiorno e Fabrizio de Andrè, la celebre opera Les amoureux di Raymond Peynet, la statua bronzea degli Innamorati dello scultore Eros Pellini. Anche un dolce lo ricorda: i golosi Baci di Alassio, un cuore di cioccolato avvolto da due cialde.



Gradara d’Amare - Gradara (nelle Marche, fra i Borghi più belli d’Italia) è da sempre luogo di amori proibiti: in questo antico borgo storia e leggenda si fondono e creano il mito eternato da Dante nel V Canto dell’Inferno della Divina Commedia. Qui, dove l’amore di Paolo e Francesca sopravvive anche dopo la morte, si rende omaggio alla festa degli innamorati per eccellenza, San Valentino, con Gradara d’Amare. In programma fino al 15 febbraio giornate speciali all’insegna di atmosfere romantiche e occasioni per sognare in un borgo incantato, rischiarato dalla luce tremula di centinaia di candele profumate che illuminano il castello e le stradine medievali. Il borgo viene allestito con 2.000 cuori rossi e gli innamorati possono pescare nel Pozzo delle Poesie la loro dedica o lasciare la loro firma ad imperitura memoria nel Libro degli Innamorati. Oppure possono scegliere fra molte piacevoli e romantiche esperienze, come la Sublime Experience Gift, che include una visita guidata alla Rocca, uno scorcio affascinante per un servizio fotografico in abiti d’epoca (o con figuranti in abiti d’epoca), infine un aperitivo o una cena al ristorante.