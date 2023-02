San Valentino: due cuori e una Spa

Come in luna di miele - Vivere una seconda luna di miele, o pregustare quella che si farà: al Bad Moos - Dolomites Spa Resort di Moso, in Alto Adige, il sogno romantico da regalarsi in coppia si chiama “Bad Moos Honeymoon” e non trascura nessun dettaglio, a cominciare dal pernottamento in una delle nuove suite di design, con caminetto e balcone con vista sulla Val Fiscalina innevata. In camera a dare il benvenuto agli innamorati una bottiglia di spumante e fragole al cioccolato. Romanticismo anche nella Spa Termesana con benessere per lei e per lui nella Private Spa Suite con caminetto. Ispirata alla tradizione alpina, la suggestiva Spa Suite rappresenta la location ideale per dedicarsi trattamenti e coccole. Si inizia con un bagno aromantico per due a lume di candela, avvolti dal profumo delle preziose essenze, assaporando un buon bicchiere di prosecco. Segue un rilassante massaggio per due. Il piacere continua a tavola, con un raffinato menu à la carte. La proposta è valida non solo per San Valentino, ma per tutto l’inverno, dato che non c’è giorno che non vada bene per festeggiare l’amore.



Private SPA in castello - Castel Steinbock a Villandro (Bolzano) è un luogo di evasione ricercata, di piaceri, di lentezza, una dimora esclusiva ristrutturata dalla giovane proprietaria, Elisabeth Rabensteiner, ispirandosi al concetto dell’essenzialità di lusso. Mura storiche valorizzate dal design contemporaneo, 12 suite di lusso, 3 ristoranti orchestrati da Tomek Kinder (con due toque Gault-Millau), tanti angolini nascosti, con due Stube che invitano a godersi momenti di puro appagamento. Allo Steinbock regna la lentezza: la neve è meditativa e si traduce in piacevoli passeggiate a piedi o con le ciaspole in scenari da sogno, assaporando il benessere di corpo e anima. Una volta rientrati in hotel, ci si può ritirare nella propria Suite e concedersi una coccola superlativa usufruendo magari del nuovo servizio di Private SPA: nelle 5 suite che dispongono di vasca e sauna si può scegliere la propria essenza preferita per il bagno e mentre l’ospite sorseggia un drink al bar del Castello, il bagno e la sauna vengono portati alla temperatura perfetta. Dopodiché non resta che immergersi e godersi i benefici sensoriali di questa super coccola invernale.



Piaceri della Spa e del buon cibo - Luogo placido e silenzioso, perfetto per ritrovarsi e per rivitalizzarsi all’insegna del benessere, il Gnollhof a Gudon-Chiusa, in Valle Isarco, è circondato dai boschi di abeti rossi e dal panorama magnifico delle Dolomiti. Il posto perfetto per trascorrere un break invernale in due a base di relax, neve e buoni sapori. Isolarsi dal mondo, qui, è facile grazie agli sconfinati spazi relax, alle saune, alle piscine riscaldate di cui una a sfioro sulla vallata e alle stupende vetrate sulla natura innevata, da vivere a piedi, con gli sci o con le ciaspole. Al Gnollhof, ciascuno può trovare la propria dimensione di benessere: la Spa offre trattamenti firmati Comfort Zone, brand italiano presente nelle migliori Spa del mondo, che crea formule sostenibili, efficaci e sensorialmente raffinate. Il soggiorno pone l’accento anche sui piaceri della tavola, con gli autentici sapori altoatesini, dal piatto al bicchiere: qui, infatti, è possibile assaggiare i vini pluripremiati della tenuta di famiglia Taschlerhof, tra le più apprezzate dagli amanti del vino.



Equilibrio tra corpo e mente - Sempre in Alto Adige, a pochi passi dal centro storico di Vipiteno, circondato da un parco privato di 6 mila mq, lo storico Engels Park, hotel diffuso immerso nella natura, è un luogo perfetto per ritrovare la tranquillità insieme a chi ci sta a cuore. Obiettivo della struttura è far sì che ogni ospite raggiunga l’equilibrio tra corpo e mente, promuovendo salute, prevenzione e l’adozione di uno stile di vita virtuoso, associando tecniche di rilassamento, sana alimentazione e movimento per ritrovare la propria armonia fisica e mentale. Per disconnettersi dal caos e riallinearsi, il mondo del benessere della struttura include una piscina coperta e riscaldata di 15 m con idromassaggi e lettini, e ben 7 tipologie tra saune e bagni di vapore e alle erbe della Val Ridanna, per oltre 1.200 mq di relax. Le camere hanno docce emozionali e cabine a infrarossi. Chi ama lo sci può raggiungere con facilità l’area sciistica Monte Cavallo.



San Valentino glaciale - La “Snow Dream Experience” a Livigno in Alta Valtellina invita a vivere un'esperienza insolita: si dorme in un magnifico igloo, circondati da arredi (letto compreso) realizzati completamente ed esclusivamente di neve. Per il giorno di San Valentino non può mancare una romantica cena a lume di candela nell'antica Stube in legno dell'adiacente Hotel Lac Salin. Dopo cena, si viene accompagnati allo chalet di neve e prima di coricarsi nel sacco a pelo termico, ci si riscalda con le calde tisane alle erbe alpine di Livigno.. Il pacchetto “Snow Dream Experience” comprende l’ingresso alla Private Spa, uno spazio riservato ad uso esclusivo della coppia con vasca idromassaggio per due, sauna e bagno di vapore, e un'esperienza a scelta tra un’escursione con alpaca nella bellissima vallata innevata, un trekking con le ciaspole o un'esperienza Fashion con il Personal Shopper nelle Boutique Lungolivigno Fashion.



Love & luxury - Un vero Paradiso il Manna Resort di Montagna, una splendida alcova dove poter trascorrere 2 giorni lontano da tutto, insieme e coccolati da mattina a sera. In questo elegante resort a 5 stelle a pochi km da Bolzano ma immerso nel silenzio e abbracciato dalla maestosità delle montagne, la festa degli innamorati ha un’allure davvero esclusiva: la sera del 14 lo Chef Michele Iaconeta invita a una cena gourmet con un menu molto raffinato, a lume di candela per godersi il romantico tramonto dalle grandi vetrate. Il giorno dopo, coccole e relax nella lussuosa Spa e una cerimonia thai di coppia: un avvolgente massaggio viso, collo e cervicale eseguito con olio di cocco e balsamo al ginger dall’effetto rilassante e decontratturante, seguito da una maschera viso rivitalizzante lasciata in posa durante un piacevole massaggio ai piedi con olio di cocco e balsamo all’eucalipto.



Amore e Ayurveda - Un regalo speciale per curare anima, corpo e mente, e recuperare l’equilibrio psicofisico insieme, proprio in occasione di una festa che punta dritto al cuore e alla serenità di coppia. Al Bonfanti Design Hotel di San Sigismondo in Val Pusteria il benessere è al centro della filosofia con cui gli ospiti vengono accolti appena varcato l’ingresso: qui tutto è pensato per regalare un soggiorno fatto di momenti di relax e di buon gusto. E l’Ayurveda è uno degli assi nella manica dell’offerta wellness della Spa, un percorso alla scoperta di sé da fare “mano nella mano” regalandosi un pacchetto davvero speciale: con “Shiva Days” si potranno sperimentare ben 3 trattamenti ayurvedici, ovvero un massaggio Abyangam che attraverso diverse manualità porta a migliorare l’equilibrio tra corpo e mente, una seduta di riflessologia plantare Pada Abyangam da e un Othadam, tamponamento/massaggio morbido con fagottini di erbe calde per alleviare dolori cervicali e liberare la mobilità di collo e spalle.



Nell’acqua termale - All’Aqua Dome di Oberlängenfeld in Tirolo (Austria), le coppie amanti del benessere possono scegliere tra 12 piscine, 12 saune, tante stanze relax. Vari i trattamenti di coppia, come “Rifugio per due” che prevede un peeling al sale e con successivo relax nel caldo bagno turco. A seguire, un massaggio con caldo olio di cembro combinato con ramicelli in legno di cembro della valle Ötztal, per vivere momenti di profondo benessere. La conclusione è un bagno per due nella vasca in pietra Bovi, circondati da candele, in un ambiente romantico. Tra le vasche termali più amate dell’Aqua Dome ci sono le scenografiche vasche all'aperto che sembrano fluttuare nell’aria. Un cono di vetro luminoso unisce attraverso una scala interna le tre piscine e offre una vista sul panorama innevato: di notte, questo complesso di vetro si illumina con colori vivaci e brilla con le stelle del firmamento. Ogni vasca contiene una speciale attrazione: nella vasca salina, ad esempio, c’è un contenuto di sale del 5%, si ascolta una dolce musica subacquea e ci si sdraia su comodi lettini immersi nell’acqua.



San Valentino nell'agriturismo di lusso - Paradis Agricole di Pietrasanta è un agriturismo di lusso nel cuore della Versilia, nato dall'idea visionaria di Alain Cirelli e Laurent Flechet di realizzare in alcuni terreni incolti un elegante casale, fulcro dell'attività dell'agriturismo, con 9 camere in stile rural chic con altrettanti bagni, il tutto circondato da salotti, caminetti e spazi di lettura, perfetti per trascorrere un San Valentino all'insegna del relax e della tranquillità. A rendere ancor più piacevole la giornata, la nuovissima Spa recentemente inaugurata, con una sauna e sala benessere con vista sulla piscina riscaldata dove concedersi massaggi rilassanti, massaggi di coppia, massaggi sensoriali ed altri trattamenti su richiesta.



Benessere nell’Oil Resort - Perfetta per trascorrere un San Valentino all'insegna del relax, anche la splendida Tenuta San Masseo, l'Oil Resort ai piedi di Assisi con una vista mozzafiato sulla città e sulla Basilica di San Francesco. Nella sua Spa le coppie di innamorati possono rilassarsi con massaggi all’olio e al miele e con trattamenti di coppia, nuotando nella piscina idromassaggio riscaldata e panoramica, depurandosi nella sauna, nel bagno turco e nella stanza del sale. L’occasione perfetta per concedersi un momento di relax e privacy è sicuramente la Private SPA Luxury Suite, che offre la possibilità di prenotare l’intera SPA ad uso esclusivo e illimitato. Diverse sono anche le attività all’aria aperta, tra cui la possibilità di cimentarsi in lezioni di equitazione o partecipare alle escursioni alla scoperta degli splendidi paesaggi umbri. Gli amanti del buon cibo, inoltre, non potranno resistere alle degustazioni di prodotti enogastronomici locali.