Quest'estate? Nel mio podere tra boschi e vigne

Il Podere fra le vigne - Immerso nel classico panorama toscano da cartolina, con l’inconfondibile skyline di Montepulciano sullo sfondo, Podere Casanova è un incantevole agriturismo ricavato dalla ristrutturazioni di un vecchio casale, abbracciato dai vigneti dell’omonima cantina che sconfinano nel bosco. Dal casale partono sentieri per rilassanti passeggiate a piedi o in sella alla bicicletta, nei suoi prati i bambini possono giocare in tutta sicurezza e gli adulti fare movimento e sport all’aria aperta. I 3 accoglienti appartamenti indipendenti (Girasole, Glicine e Vigna) accessoriati di tutto punto e con spazi verdi privati, garantiscono la massima privacy. E, affittati insieme, sono l’ideale anche per chi vuole trascorrere la vacanza con amici e parenti. A disposizione degli ospiti un orto, lussureggiante di fragole, piccoli frutti e verdure di stagione.



La magia della Ferriera - Un luogo incantato nella Toscana più remota e selvaggia, dove rifugiarsi per riconnettersi con se stessi e la natura: nel fitto dei boschi del Casentino, a Castel Focognano in provincia di Arezzo, La Ferriera è un microcosmo fuori dal tempo, dove trascorrere ritempranti giornate all’insegna della rilassatezza e del silenzio, avvolti dal verde dei boschi, con i soli suoni della natura e dello scorrere delle acque del torrente Bonano. Un B&B di charme, con sole 3 stanze (per garantire agli ospiti ampli spazi) e piscina, ricavato dalla ristrutturazione dell’antica casa del fabbro sopra la cinquecentesca Ferriera del Bonano, pure rimessa in funzione. Ideale per una famiglia o un piccolo gruppo di amici. All'esterno, un uliveto di 900 piante, un fitto bosco di castagni ed alberi secolari, sentieri per passeggiate fra radure e foresta, il torrente con calme pozze d’acqua cristallina dove d'estate si può fare il bagno.



Il Casale in Collina - Sulle dolci colline del Collio, a Capriva del Friuli, immerso tra i vigneti e affacciato sul green del campo da golf, il Casale in Collina è frutto di una bella ristrutturazione di un’antica casa colonica, in cui sono state ricavate una decina di stanze, arredate in stile shabby chic. Il casale è la struttura più appartata, ai margini del bosco, del Castello di Spessa Golf Wine Resort e SPA, che si sviluppa attorno all’omonimo maniero, di cui si visitano le scenografiche cantine medievali. A disposizione degli ospiti, un ristorante gourmet, una rustica osteria e un bistrot. Di imminente apertura ai primi di giugno una stupenda wellness far, la Vinum SPA di 2.000 mq dedicata alla vinoterapia, con piscina interna ed esterna riscaldata e idromassaggio panoramico esterno.



Una tenuta secolare – Varie soluzioni per trascorrere rilassanti vacanze nel verde della campagna sono proposte anche da società specializzate nell'affitto di case vacanze. Eccone tre selezionate da Belvilla. Partiamo dal Piemonte, dove a Nizza Monferrato si trova Tenuta la Romana. Si una grande tenuta secolare con piscina e giardino, immersa nei dolci pendii piemontesi, tra colline e vigneti, a pochi minuti da Canelli, la città del Vino.

Borgo della Limonaia – In Toscana, Belvilla propone Borgo della Limonaia a Montecatini Terme, un agriturismo posizionato in aperta campagna dove si assaporano i prodotti genuini della terra e si gode di un’atmosfera incontaminata. In questo contesto naturalistico, gli ospiti possono scegliere se connettersi o se abbracciare un’esperienza rigenerante in modalità offline. Fa parte dell’agriturismo un’area Spa con piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco, e una cantina dove si offrono degustazioni di vino, grappa, vin santo e limoncello prodotti in azienda.



L’azienda biologica - Sempre in Toscana, Belvilla ha selezionato anche l’agriturismo dell’azienda agricola biologica Orcia Verde, che si trova in località di Castel del Piano tra le colline senesi.Gli ospiti dell’ agriturismo-fattoria hanno la possibilità di apprezzare e gustare i prodotti coltivati in modo biologico, con i campi tra vigneti e uliveti. A loro disposizione ci sono biciclette per andare alla scoperta della bellezza dei dintorni sensi in piena sintonia con l’ambiente.



Rifugio nel bosco – Anche Airbnb propone una vasta scelta di casali, case più o meno grandi, ville isolate nella natura. Eccone una scelta. Iniziamo da questa casa in Piemonte, il Rifugio nel bosco sul versante della montagna, lungo il sentiero per il Santuario di Santa Cristina a Ceres. È immersa tra castagni, betulle, noccioli e piante aromatiche, e regala un'inaspettata apertura sulla Val d'Ala. Per poeti, naturalisti, meditatori, scrittori, innamorati e amanti del silenzio.



Villa storica in campagna – Non solo casali, ma anche grandi ville nel verde, che garantiscono privacy e distanziamento. Come Villa Il Granduca: situata a Carmignano, distante solo 25 km da Firenze, è una tipica villa toscana. Circondata dal suo grandissimo parco, domina dall’alto la città ai suoi piedi. Dalle verdi colline medicee si gode di una vista incantevole: in mezzo alle tante luci cittadine si scorge l’eterna bellezza della Cupola del Brunelleschi. Splendore, riservatezza e atmosfera esclusiva e intima dell’ambiente renderanno il soggiorno indimenticabile. Può ospitare fino a 22 persone.



Case con piscina in Umbria - Borgocuore è il risultato di un armonioso recupero conservativo di una parte dell'antico castello di Ilci, una delle 37 frazioni di Todi, tra le verdi colline dell'Umbria, cuore verde d'Italia. Si può scegliere fra le 5 unità, ciascuna con ingresso indipendente, completamente arredate nel rispetto delle tradizioni locali. Da prendere in affitto con un gruppo di amici.



La Casa tra gli ulivi in Lazio - A Bellegra in provincia di Roma, Airbnb propone infine un piccolo chalet in pietra e legno immerso nell’uliveto. La casa si sviluppa su 2 livelli, è dotata di tutti i servizi (camera, cucina, bagno), inclusa una sauna e una veranda con barbecue.