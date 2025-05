Terme, colline, mare: 3 idee per una fuga di primavera

TERME EUGANEE, BENESSERE NATURALE - Primavera alle Terme, per ritrovare benessere e salute dopo i freddi mesi invernali. È questo, quando la natura si risveglia, il periodo più dolce per trarre il massimo dei benefici dalle acque e dai fanghi termali, con il loro potente potere terapeutico, disintossicante, antalgico. Le Terme Euganee, fra Abano Terme e Montegrotto, in provincia di Padova, sono la cornice ideale per una settimana all’insegna della salute o per un long weekend di prevenzione e benessere. Immerse nel verde dei Colli Euganei, tappezzate di vigneti da cui provengono pregiati vini e da fitti uliveti, costellate da incantevoli borghi (come Arquà Petrarca, Monselice, Este) sono l’area termale più grande d’Europa. Un vero e proprio mondo di benessere naturale, circondato dalle più belle città d’arte del Veneto, da Padova a Venezia. A renderle uniche è la prodigiosa acqua termale salso-bromo-iodica, calda, piacevole e terapeutica, che viene utilizzata per la maturazione del fango, per le terapie inalatorie, nei bagni termali e nelle piscine degli hotel.

E così la vacanza può diventare un percorso di salute, come ad esempio nel caso dell’elegante Ermitage Medical Hotel di Abano che ha uno Stabilimento termale interno e oltre 1000 mq di piscine termali calde e offre servizi di salute (convenzionati con il SSN e quindi rimborsabili), benessere, diagnostica e medicina fisica e riabilitativa. Fra le novità di quest'anno c’è - per chi ha poco tempo - il Weekend Check Up con la possibilità di valutare la propria età biologica con il supporto di un innovativo software di intelligenza artificiale.