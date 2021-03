Merano: visita virtuale ai giardini di Castel Trauttmansdorff 

I giardini di Castel Trauttmansdorff sono stati ritratti nell’ambito dell’International Garden Photographer of the Year (IGPOTY), il concorso più importante nel settore della fotografia di giardini, piante, fiori e botanica. Nel 2021 però, a causa della pandemia, la mostra è diventata virtuale. Ecco i commenti dei primi tre classificati sui giardini meranesi.



Primo posto, Albert Ceolan con “Campi di riso” - Il commento di Ceolan sui Giardini di Castel Trauttmansdorff: “È un posto molto speciale e ricco di particolarità da non perdere. Anche in Alto Adige è possibile esplorare la cultura dell'Asia orientale e ho scattato questa foto di una risaia (usata a scopo ornamentale) proprio sotto il castello”.



Secondo posto, Björn Walter con “Vista delle Koi” - “Il Laghetto delle Ninfee - ha affermato Björn - insieme al suo palco sull’acqua è il fulcro dei Giardini ed è diventato lo scenario più fotografato. Il Laghetto è abitato da carpe Koi giapponesi, anatre, tartarughe e molte altre creature acquatiche; è un’oasi di tranquillità”.



Terzo post, Jost Heinrich con “Vista interna” - “I Giardini di Castel Trauttmansdorff hanno al loro interno numerose opere d’arte e sculture. In questa foto è rappresentato il padiglione delle “Succulente” al suo interno, nella parte più alta che assomiglia a pianeti nel cielo notturno che si irradiano da un punto di luce centrale” ha dichiarato Heinrich descrivendo la sua foto.



Per maggiori informazioni: www.trauttmansdorff.it