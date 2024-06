Maratea: una dea del mare sul Golfo di Policastro

DAI MONTI AL MARE - Il territorio di Maratea si contraddistingue per la sua varietà. Dai monti al mare, passando per borghi pittoreschi e aree archeologiche, Maratea offre un panorama paesaggistico unico nel suo genere. Gli amanti della natura potranno immergersi nel verde del Parco del Pollino, mentre gli appassionati di mare e relax potranno rilassarsi lungo le coste del borgo, un vero e proprio paradiso incontaminato. Degne di nota sono la spiaggia di Fiumicello, la spiaggia d’ i Vranne Jannuzzi e la spiaggia di Macarro (o Cala Grande), ma meritano di essere scoperte località come la spiaggia nera di Maratea, diversa da tutte le altre spiagge della costa per il particolare colore dei suoi ciottoli che, può contare sulla Grotta della Sciabella, una suggestiva grotta poco conosciuta. Ma a lasciare tutti a bocca aperta è la Grotta delle Meraviglie, scoperta soltanto nel 1929, è composta da una grande sala di 70 metri di lunghezza per 20 metri di lunghezza portandola ad essere considerata la più piccola grotta turistica d’Italia.



TREKKING - Per gli amanti del trekking ed escursionismo, è possibile percorrere i numerosi sentieri che si snodano tra le montagne. Dal Monte Crivio, al Monte Coccovello e dal Monte Cerreta al Monte S. Biagio, Maratea è circondata da rilievi che offrono numerosissimi percorsi panoramici: imperdibile è una visita alla Chiesa di Santa Maria Maggiore e alla Basilica di San Biagio, situata sull’omonimo monte, dove domina la città e lo splendido mare scintillante, la statua del Cristo Redentore.



IL CRISTO REDENTORE - Seconda come dimensioni solo al Cristo del Corcovado di Rio de Janeiro, la statua di Maratea è alta 21 metri, con una apertura di braccia di 19 metri e il viso del Cristo che ne misura 3. La statua è stata realizzata in cemento armato rivestito da un impasto di cemento bianco e marmo di Carrara.In virtù della particolare configurazione del volto , la statua , inconfondibile punto di riferimento per la gente di mare, dà l’impressione ad un osservatore lontano che lo sguardo sia rivolto, contrariamente alla realtà, verso il mare. Ai piedi della Statua, dal Belvedere, si può godere di un panorama con vista a 360° sulla costa e sulle montagne. La strada rotabile per raggiungere la sommità del monte è altamente spettacolare con tornanti finali che poggiano su piloni ad alcuni metri di altezza. D’inverno, quando è presente la nebbia, la strada sembra dipanarsi come se fosse sospesa nell’atmosfera.