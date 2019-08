Liguria, non solo mare: i borghi più belli dell entroterra

Albenga – Celebre per il suo centro storico medioevale ricco di botteghe artigiane famoso per le sette torri.



Apricale – E’ chiamato anche il paese degli artisti per i murales dipinti sui muri delle case, in estate diventa la scenografia naturale del Teatro della Tosse, compagnia teatrale di Genova.



Borgio Verezzi – E’ un borgo antico metà sul mare, metà sulle colline tra orti terrazzati e frutteti, la cui piazza in estate diventa un palcoscenico per il Festival teatrale.



Bussana Vecchia – E’ un villaggio di artisti sorto sulle rovine di un borgo medioevale abbandonato dopo il terremoto.



Castelnuovo Magra – In questo pittoresco paesino, nelle antiche cantine nel settecentesco Palazzo Amati-Ingolotti-Cornelio ha sede l’Enoteca Pubblica della Liguria e della Lunigiana.



Castelvecchio di Rocca Barbena - Un borgo antico che è rimasto praticamente immutato dal medioevo.



Cervo - E’ un magnifico borgo medioevale sul mare, teatro del Festival dei Corallini in estate.



Dolceacqua - Un susseguirsi di case arroccate dallo scenografico ponte romano fino al Castello del Principe Andrea Doria.



Finalborgo - Splendida meta per una passeggiata e un po' di shopping , nei suoi vicoli stretti e nelle piazzette, tra bellissime botteghe artigiane e palazzi quattrocenteschi.



Mendatica – Un bel paesino di montagna dove si può gustare la tipica “cucina bianca” e dove ogni anno si rinnova l’antica tradizione della transumanza.



Montemarcello – Al centro di una zona assolutamente green, è un antico borgo situato all’interno del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra.



Noli -Celebre per le tante suggestioni saracene e stretta tra scogliere a picco sul mare.



Riomaggiore e Manarola – Le due località sono all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre, gioielli urbanistici con le tipiche case-torri.



Sarzana – Da non perdere la fortezza di Firmafede.



Tellaro - Un angolo di mondo che sembra fatto apposta per proteggere dai rumori del mondo amato da Mario Soldati e Attilio Bertolucci.



Torri Superiore - Un borgo medioevale disabitato rinato come confortevole ecovillaggio.



Triora - Il celebre borgo delle streghe.



Varese Ligure - Un borgo dall’inconsueta forma circolare, situato nella Valle del biologico, dove tutto sa di rispetto della natura.



Vernazza – Una meraviglia all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre: sorge su uno sperone roccioso da cui scendono vicoli strettissimo fino alla piazzetta sul mare.



Per maggiori in formazioni: www.lamialiguria.it