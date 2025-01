La magia di Arte Sella sotto la neve

ARTE NELLA NATURA - Immensa esposizione a cielo aperto, incastonata tra il Monte Armentera a nord e il gruppo di Cima Dodici a sud, da quasi quarant’anni Arte Sella è sinonimo di arte nella natura, un laboratorio creativo unico in Italia e nel mondo, dove l’arte ha tessuto un dialogo continuo con la natura sorprendente della Val di Sella, valle laterale della Valsugana, in Trentino. Centinaia di artisti internazionali si sono avvicendati nel corso del tempo, invitati ad interpretare lo spirito del luogo ed a restituire, tramite uno sguardo originale ed ispirato, opere d’arte in continua trasformazione destinate anche col tempo a scomparire, integrandosi completamente con la vegetazione circostante.



LA MAGIA DELLE OPERE NELLA NEVE - La neve imbianca le oltre 70 installazioni create nella natura da artisti di fama internazionale e le rende ancor più magiche. Tre i percorsi espositivi interconnessi fra loro costellati di opere d’arte fra cui poter scegliere. Vi si può accedere da Villa Strobele a Borgo Valsugana, sede della nascita di Arte Sella dalla volontà di tre amici con la passione comune per l’arte e l’amore per la Val di Sella. Un altro percorso è il sentiero Montura, arricchito nel corso degli anni da innumerevoli sedute d’autore progettate da artisti e designer quali Alberto Meda, Aldo Cibic, Matteo Poli e Giulio Iacchetti.



LE OPERE PIÙ FAMOSE - Al termine del sentiero Montura, Arte Sella accoglie i visitatori nell’Area di Malga Costa, oggi adibita a sala espositiva e luogo di incontri. Attorno ad essa si dipana un percorso espositivo dove si trovano alcune tra le opere più monumentali e note al grande pubblico, come la Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri (icona della manifestazione, la cui maestosità e bellezza è ancor più suggestiva con la neve), Terzo Paradiso - La Trincea della Pace di Michelangelo Pistoletto, Simbiosi di Edoardo Tresoldi, Radice Comune di Henrique Oliveira, Trabucco di Montagna di Arne Quinze, Liquid Landscape di Daan Rosegaarde, Memoriale della luce che fu di Kristof Kintera, fonda.menti di Ivan e Physis di Arcangelo Sassolino. Per raggiungerla bisogna indossare calzature idonee alla visita (scarponi o scarponcini da montagna), oppure le ciaspole.