Idee per una vacanza nella più bella campagna italiana

Tra le vigne della Franciacorta - Vacanze lontano dalla folla, nel verde della Franciacorta, fra le più pregiate zone vinicole italiane: il tutto in una cornice che coniuga naturalezza a raffinata ospitalità, dove riguadagnare il proprio tempo e trascorrere giornate di vero relax, ritempranti per corpo e spirito. Immerso fra i vigneti da cui provengono i pregiati Franciacorta aziendali che annoverano anche un Cuvée Brut NV Campione del Mondo, con terrazze, giardini fioriti, una stupenda piscina affacciata sui filari e - all’interno - sale ampie e camere ariose con vista sulle colline, Corte Lantieri di Capriolo è l’agriturismo ideale per raffinate vacanze Made in Italy. Vacanze all’insegna della massima sicurezza, nel rispetto di regole igienico sanitarie e norme di distanziamento, assolutamente connaturate alla struttura stessa, dato che ha solo 7 camere , siti appartati, percorsi fra le vigne lungo cui fare passeggiate e pedalate solitarie, angoli nel verde per praticare indisturbati yoga e movimento en plein air. Gli appassionati di cavalli, poco lontano trovano anche un maneggio attrezzato. Un luogo, Corte Lantieri, adatto a tutti, dalle famiglie che possono far trascorrere ai bambini divertenti giornate a contatto con la natura, a gourmet e wine lovers che vi trovano cucina e vini eccellenti.



Un castello nel Collio Goriziano - Il Collio Goriziano è noto non solo per i suoi ottimi vini, ma anche per la sua eccellente cucina sintesi della gastronomia friulana, slovena, austriaca, che viene variamente declinata dai tre ristoranti del Castello di Spessa Golf&Wine Resort di Capriva del Friuli, con ampli spazi all’aperto affacciati sulle vigne. “Romance is in our nature”: romantica è l’essenza stessa del castello, che con la sua inconfondibile silhouette svetta sulla cima di una piccola altura, nel cuore del Collio goriziano, terra di grandi vini e antica storia. Immerso nel verde di un magnifico giardino all’italiana, circondato dalle vigne della tenuta a cui dà il nome, è il cuore di una grande proprietà di oltre 60 ettari, che si declina a perdita d’occhio in un dolce saliscendi. La cornice ideale per giornate a contatto con la natura, con amplissimi spazi a disposizione dove poter fare passeggiate ed attività all’aria aperta. Per pernottare, la scelta è fra 4 strutture (dal maniero al casolare fra le vigne), ciascuna con un proprio stile ben definito, fra cui gli ospiti possono scegliere la sistemazione preferita.





Marche: vedute sconfinate tra mare e monti - Le Marche: da una parte le dolci colline e il mare, dall’altra le montagne che si stagliano sul cielo azzurro. Il Poggio Antico Suites & Breakfast si trova a Monte San Vito, tra Ancona e Senigallia, a una decina di chilometri dalla bella spiaggia marchigiana. Qui sorge la stupenda villa, indirizzo di charme dell'ospitalità italiana, articolata in eleganti appartamenti, ideali per trascorrere la propria vacanza campagnola.Il Poggio Antico Suites & Breakfast è infatti letteralmente immerso nell'armoniosa natura marchigiana e sorge in un punto particolarmente panoramico: dalla terrazza della prima colazione, come anche dalla piscina Infinity, lo sguardo si perde tra colline ondulate punteggiate dai caratteristici cipressi, ordinati campi coltivati, qualche centro abitato in lontananza, e più in là, il Mar Adriatico.Per il totale relax, gli ospiti hanno a disposizione anche un'area benessere. Piccola e accogliente, è dotata di tutto quello che serve per lo star bene, magari dopo una bella passeggiata: bagno turco classico, sauna finlandese, due vasche idromassaggio e un divano relax per due.



Immersi nel verde tra Perugia e Assisi - Natura incontaminata, spazi aperti a perdita d'occhio, aria pulita, salutari prodotti tipici di assoluta qualità e provenienza certa. Tutto questo è l'Umbria, una terra dove le condizioni ambientali e lo stile di vita favoriscono già di per sé salute e benessere, condizioni tanto più essenziali per una vacanza estiva in tutta sicurezza. Qualità che si possono trovare, con l'aggiunta di un comnfort particolare e di assoluto livello nella Spa del Borgobrufa Spa Resort, la più grande dell’Umbria. Si trova in comune di Torgiano, da cui si raggiungono facilmente alcuni incantevoli località, quali Perugia, Assisi, Spoleto, Foligno, Spello. Costituito da diversi casolari collegati tra loro e circondato da una distesa di vigneti e olivi che si estende su una superficie di oltre 12 ettari, il Resort sorge su di un promontorio che domina una grande vallata, a pochi passi dalla località di Brufa e possiede veramente tutto ciò che serve al benessere della persona, tra cui un magnifica piscina panoramica. Qui l'ospitalià è un arte e la cucina deliziosa. Nelle vicinanze, è bello perdersi tra i vicoli con le case in pietra di Corciano, tra i Borghi più belli d’Italia. Oppure regalarsi un panorama mozzafiato dalla terrazza di Montefalco, dove lo sguardo abbraccia in un momento tutta la vallata da Perugia a Spoleto.



Un'antica casa tra gli ulivi - In Abruzzo, provincia di Teramo, ecco Casa del Gallo in Contrada San Martino a 6 km dalla bella città di Atri. E' un’antica dimora di campagna nel cuore dell'uliveto della famiglia Persiani, con ampio giardino, piscina, terrazzi dove potersi rilassare e prendere il sole. File di olivi si alternano al verde dei prati, in un paesaggio di rara bellezza. È la dimora ideale per chi ama natura e tranquillità e desidera una vacanza in totale autonomia e privacy, in uno dei 4 appartamenti dotati di tutti i comfort, anche per le famiglie con bambini. Tutti da visitare gli incantevoli dintorni, in questa stupenda regione italiana veramente da scoprire. D’obbligo una tappa al frantoio dove si produce l'olio biologico Persiani, fra i più pregiati d’Italia: una visita istruttiva per grandi e piccoli, che possono apprendere le tecniche di lavorazione e le proprietà nutrienti e salutari dell’olio.