I borghi che si trasformano in cartoline di Natale

CIVITA DI BAGNOREGIO, Viterbo - Il villaggio è arroccato sulla sommità di una collina nella valle dei calanchi, un'area situata tra il lago di Bolsena e la valle del Tevere, e fa parte del circuito "I borghi più belli d'Italia". Per la sua posizione suggestiva e il suo impianto medievale è meta di numerosi turisti ed è stato più volte utilizzato come set cinematografico. Si raggiunge solo a piedi, lungo una passerella panoramica a gradini.

MANAROLA, Cinque Terre - È uno dei borghi marinari più celebri e pittoreschi d’Italia, amatissima e instagrammata anche dagli stranieri. Il villaggio, stretto fra mare e montagne, d’inverno assomiglia già di per sé a un presepe. Alle sue spalle sorge poi una grande Natività i cui personaggi sono fatti di luci, iscritta nel Guiness dei Primati come presepe più grande del mondo: occupa una intera collina a poca distanza dal borgo.

ANGHIARI, Arezzo – Questo borgo toscano nel 1440 fu al centro di una grande battaglia, combattuta tra Milanesi e Fiorentini e raffigurata da Leonardo da Vinci in un grande dipinto murale completamente perduto. Il centro storico della cittadina è un affascinante dedalo di viuzze e piazzette di tipico impianto rinascimentale.

MATERA La città è un grande museo a cielo aperto dal fascino intenso e misterioso. I suoi Sassi, un tempo considerati “vergogna d’Italia” per le condizioni in cui vivevano gli abitanti, sono stati riqualificati e sono dal 1993 Patrimonio dell’Umanità Unesco in quanto uno dei nuclei abitativi più antichi al mondo. A Natale, gli antichi rioni vengono addobbati e illuminati da mille luci che rendono l’atmosfera ancora più suggestiva.

CERVARA DI ROMA, Valle Aniene – Arrampicata sulle pendici occidentali dei monti Simbruini a una settantina di chilometri da Roma, ha un centro storico è di impianto medievale. Il borgo è amatissimo dagli artisti per i suoi splendidi panorami e per le sue magiche atmosfere: nelle pareti roccia e lungo le viuzze del centro storico si possono ammirare sculture e murales donati da personaggi di tutto il mondo come riconoscimento per l’ospitalità ricevuta. 1284566349

CASTELMEZZANO, Potenza - Di antichissima origine, questo borgo fu fondato dai greci nel V secolo a.C. circa. Castelmezzano è uno dei borghi più belli d’Italia, abbarbicato alle pareti scoscese delle Dolomiti Lucane. E stazione di arrivo di una adrenalinica zip-line che lo collega al prospiciente borgo di Pietrapertosa, altrettanto affascinante.



GANGI, Palermo - I primi insediamenti risalgono all'Età del Bronzo: oggi è abitato da poco più 6000 persone. Il centro ha impianto medievale, con gli edifici che sembrano sorgere direttamente dalla roccia. Vi si trovano 18 chiese, palazzi signorili e molti altri tesori architettonici, immersi in uno scenario naturale incantevole.

ROCCA IMPERIALE, Cosenza - Il borgo sorge a metà dell'arco che circoscrive il Golfo di Taranto, a quattro chilometri circa dal mare, abbarbicato a un colle al confine tra Puglia e Basilicata. Il villaggio è dominato dall'imponente Castello Svevo.

MONTE SANT'ANGELO, Foggia - Il paese, Patrimonio dell’Umanità Unesco, è celebre per il santuario di San Michele Arcangelo, meta di pellegrinaggi fin dal VI secolo. È caratterizzato dalle tipiche casette pugliesi dipinte a calce bianca e a Natale si trasforma in vero e proprio presepe a cielo aperto.

ORVIETO, Terni – Questa splendida città, al confine tra Umbria e Lazio, sorge su una rupe di tufo che domina la valle del fiume Paglia. Di origine etrusca e in seguito libero Comune, la città è dominata da un incantevole Duomo, capolavoro dell'architettura gotica italiana.