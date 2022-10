Halloween: ecco la mappa delle location top

Venerdì da Paura e Gardaland Magic Halloween – Gardaland vi aspetta con i suoi "Venerdì da Paura", in calendario fino al 4 novembre, e "Gardaland Magic Halloween", giunto alla sua ventesima edizione in programma fino al 1° novembre e ancora 5-6 novembre, data di conclusione dell’evento. La giornata prende il via con il l’immancabile Welcome Show con Prezzemolo e gli spaventapasseri che si esibiscono sulle note di una nuova canzone, “Vent’anni di Paura”, pensata ad hoc per celebrare questo importante traguardo e ringraziare tutti i Gardaland Lovers che negli anni lo hanno reso possibile.



HalLEOween a Leolandia - A parco di Leolandia, è tutto pronto per festeggiare la notte di "HalLEOween" a suon di dolcetti, scherzetti e tante sorprese. A cominciare dall’orario di apertura: questa sera, infatti, le porte resteranno spalancate fino alle 21:30 con tante giostre e un programma speciale di eventi. Un’occasione da non perdere per ammirare il parco illuminato dall’alto a bordo della Ruota dei Pionieri, ma anche per provare le giostre più avventurose, come Vroom! e Twister Mountain, al buio. Oltre alla giornata di oggi, il parco sarà aperto tutti i giorni fino a martedì 2 novembre compresi e nel weekend del 5 e 6 novembre nella divertente veste di HalLEOween, con spettacoli e animazioni itineranti a tema, conditi da acrobazie ed effetti speciali.



Halloween Crazy Party a Magicland - A MagicLand di Valmontone, il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia, ci saranno oggi per i più piccoli molte attrattive, come la filata Gattobaleno (la mascotte del parco), Car Magic Halloween con le sue assistenti streghette, Monster Camp (un percorso mostruoso in cui si troveranno faccia a faccia con streghe e vampiri), CalaveraLand (un viaggio attraverso il coloratissimo regno dei morti messicano da cui, tra giochi e balli, trovare la via d’uscita). La sera, un cast da brividi attenderà gli adulti per l’Halloween Crazy Party: il dj-set firmato Dj Andy scalderà i motori con musica, accompagnato dalla fantastica energia del Vocalist Rush, e performer d’eccezione - tra ballerini, artisti e acrobati - animeranno una serata da urlo. Con loro due artisti internazionali pronti a stupire con performance originali, dal burlesque della donna ragno - Lady Valentina - allo show di fuoco, fino alle acrobazie di Alessio Spirito. Lo show tra incredibili effetti di luce, con l’utilizzo del fuoco e attrezzi led stupefacenti, sarà animato da ballerine professioniste che, con le loro coreografie e cambi di costume di scena, faranno ballare e divertire il pubblico nella notte più paurosa dell’anno.



Fantastica Emilia - Dolcetto o scherzetto in Castello nella Fantastica Emilia: fantasmi, castelli infestati, mostri, incantesimi e stregonerie, storie di magia, storie di paura e di coraggio, giochi, enigmi, crittografia medievale, x-scape castle: Halloween Experience Castle nei Castelli del Ducato, che offrono l'emozione o il brivido di vivere 38 castelli in cerca di presenze, leggende ed esperienze da pelle d'oca, con il giusto pizzico di divertimento, adrenalina, batticuore, proposte adatte a tutte le età, dove ogni evento ed iniziativa è tarata per il pubblico a cui si rivolge. Di seguito ecco alcuni appuntamenti:

Castello di Roccabianca (PR) - Halloween 2022 al Castello di Roccabianca, visite in notturna con guide in costume medievale dalle ore 19:00 alle 22:00 (ultima visita). Una guida in costumi dell'epoca vi guiderà fra le buie sale del maniero alla luce di torce e fiaccole, facendovi fare un salto nel passato.

Castello di Malaspina - Al Castello Malaspina di Gambaro (PC), I Racconti di Halloween, serate e nottate magiche davanti al camino gustando il mitico “Bargnolino e il Nocino”, dopo la cena servita davanti al camino, a base di tipici prodotti del comprensorio Piacentino-Parmense ascoltando i racconti di Clara sul Castello Malaspina di Gambaro.

Castello di Rivalta (PC) - Baby Halloween al Castello di Rivalta – Il Tormento del Fantasma, martedì 1 novembre dalle 10.30 alle 19.30, visita storica guidata al mattino alle ore 10.30 oppure alle ore 11.30 e a seguire animazione Il Tormento del Fantasma alle ore 14.00, 15.00 e 16.00.

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) - Halloween family show - che paura in quel castello! Quella di oggi è la prima edizione, appuntamento alle 19.30. Lo spettacolo divertente di magia e illusionismo a tema horror è dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 anni. Le sale del maniero diventeranno teatro di effetti speciali firmati dal mentalista Francesco Busani, che porta in scena un mini show per i più piccoli e tutta la family.



Notti stregate a San Mauro Pascoli (FC) - In occasione di Halloween e fino al 1° novembre, il centro storico di San Mauro Pascoli e Villa Torlonia, all’interno del Parco Poesia Casa Pascoli, si uniranno nel segno del mistero, della poesia pascoliana, del teatro itinerante e delle tipicità gastronomiche. Varie le attività in programma: al Museo Casa Pascoli, per tutto il periodo, “I misteri di Casa Pascoli”, visita guidata alla scoperta di oscuri ricordi e sogni infranti del poeta. Alle 17.00, la Biblioteca Comunale ospiterà “Storie paurose”, lettura di racconti del mistero per bambini dai 4 agli 8 anni.



Rocca Malatestiana di Verucchio - Una serata “da paura” vi attende alla Rocca Malatestiana di Verucchio in provincia di Rimini. Alle 21.00 i più coraggiosi si daranno appuntamento per “Brividi a Verucchio - Notte al Castello”, un’intera notte da trascorrere all’interno della Rocca tra cacce al tesoro, laboratori e letture animate al buio. Esperienza rivolta a bambini dagli 8 agli 11 anni.



San Marino Magic Halloween - A partire dalle 16.00 nel Centro Storico di San Marino sarà ricreata una suggestiva ambientazione a tema per accogliere famiglie e bambini con attività e animazioni appositamente a loro dedicati: artisti itineranti, maghi, giocolieri. Truccatrici professioniste saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno calarsi nell'atmosfera con un trucco ad hoc mentre spettacoli a tema, giochi a quiz e animazioni musicali renderanno l'evento ricco di emozioni. Non mancheranno la tradizionale Caccia al Tesoro in chiave "Horror" per le vie del Centro Storico, il suggestivo spettacolo di fuoco e l'imperdibile Magic Spirit Show dedicato al grande Mago Houdini condotto dal celeberrimo Mago Fax e con la partecipazione di Magica Gilly, El Diablo e Gabriel. Menu a tema sono proposti dai ristoranti aderenti mentre le vetrine dei negozi assumeranno un aspetto spettrale.