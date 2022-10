A Gardaland è già Halloween

I cinque

Venerdì da paura,

7, 14, 21, 28 ottobre e 4 novembre,

Foresta Maledetta

Carrozzone degli Orrori,

show

Horror DJ Set,

nei giornipropongono alcune novità adrenaliniche: tra queste, da non perdere è la, una rivisitazione della Foresta Incantata, infestata per l’occasione dalle creature più iconiche e mostruose di celebri film, fino all’Area Hawaii, trasformata nel perfetto setting industriale in cui si aggirano zombie, vampiri e creature di ogni genere. Chi varca l’ingresso deve essere davvero coraggioso!Imperdibile nei pressi di piazza Mammut Ilil nuovoper tutta la famiglia arrivato a Gardaland per presentare fenomeni da baraccone e strane illusioni.Per concludere i Venerdì da Paura a Gardaland, un Dj dalle fattezze mostruose e con sonorità da brivido si esibisce ogni settimana in piazza Jumanji in undalle ore 20:00 e fino a chiusura del Parco, sullo sfondo di un lugubre cimitero, per tenebrose e divertentissime serate.

Lo spasso continua

tutti i sabati e domeniche del mese,

dal 29 ottobre al 1° novembre

5 e il 6 novembre,

Prezzemolo

nel lungo weekende poi ilper l’ultimo weekend dell’evento. La giornata prende il via con il l’immancabile Welcome Show cone gli spaventapasseri che si esibiscono sulle note di una nuova canzone, “Vent’anni di Paura”, pensata ad hoc per celebrare questo importante traguardo e ringraziare tutti i Gardaland Lovers che negli anni lo hanno reso possibile. Il parco è interamente decorato a tema con zucche giganti, misteriosi cimiteri, scheletri e fantasmini. Ci sono poi oltre 40 attrazioni disponibili, spettacoli ad hoc e un’offerta culinaria appositamente creata.

Per un anniversario che si rispetti a Gardaland non mancano infatti

proposte di cibo e bevande

per grandi e bambini, rigorosamente a tema Halloween: il menù del venerdì prevede hot dog con dita di würstel insanguinate, piatti decorati con caramelle a forma di ossa e teschi, muffin spaventosi con occhi fino allo shot/cocktail a forma di cervello. Il sabato e la domenica invece, si mangiano frittelle, churros, donuts rigorosamente a tema Halloween con zuccherini a forma di pipistrelli, aperitivo infernale in bicchieri sanguinanti, mele stregate e lunghi stecchi di marshmallow da cuocere sul braciere.

Orari -

Durante Gardaland Magic Halloween, il Parco è aperto dalle 17:00 alle 22:00 durante i Venerdì da Paura; tutti i sabati dalle 10:00 alle 20:00 e le domeniche dalle 10:00 alle 19:00. Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, apertura speciale dalle 10.00 a mezzanotte.

Tutte le informazioni

sono sul sito del Parco: www.gardaland.it.