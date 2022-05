Giornata delle api: una vacanza dedicata a loro

La data è stata scelta per ricordare il giorno di nascita di Anton Janša che, nel Settecento, fu un pioniere delle tecniche di apicoltura moderne; la Giornata si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo fondamentale di queste infaticabili impollinatrici, dalle quali dipende la possibilità delle piante di riprodursi e di produrre frutta. Questi piccoli importantissimi insetti possono diventare i protagonisti di una bella vacanza esperienziale, per scoprire il loro lavoro (in tutta sicurezza e al riparo dai pungiglioni!), le tecniche per allevarli e perché no, trasformarle in artefici di benessere e golosità.

APITERAPIA: CURARSI CON LE API -

Renon

apiterapia,

proprietà terapeutiche delle api

’inalazione dell’aria dell’alveare

straordinaria azione antibatterica

Apipura Hotel Rinner, a Costalovara:

Sull’altopiano del, facilmente raggiungibile da Bolzano, si può fare l’esperienza dell’un metodo naturale che sfrutta leper prevenire, curare e, nei casi più importanti, alleviare una lunga serie di patologie. La “cura” consiste nell, ricca di oli eterici, flavonoidi e aromi e dal delicato profumo di cera d'api, Ne traggono beneficio in particolare i soggetti allergici e chi è affetto da problemi respiratori. Il flusso d’aria proveniente dall’apiario ha infatti unae benefica per le vie respiratorie, ma rafforza anche il sistema immunitario, allevia disturbi come l’emicrania e aiuta a superare lo stress. L’esperienza si può provare pressoqui il proprietario, Paul Rinner, apicoltore di terza generazione, ama condividere con gli ospiti il suo immenso bagaglio di conoscenze, per un vero viaggio nel mondo delle api.

IL MUSEO DELLE API

Renon

Museo dell’apicoltura

Maso Plattner,

– Sempre sul, è da esplorare ilospitato all’interno delun maso storico che espone nel sotterraneo una ricca collezione storica di attrezzi per l'apicoltura, in cui ammirare le antiche arnie di paglia e di legno, le presse per la cera, gli smielatori, e ancora gli affumicatori, le spazzole, i coltelli e le forchette per disopercolare i favi, ovvero per togliere da un favo le pellicole di cera che proteggono le celle colme di miele, per estrarne il contenuto. L’utilizzo dei diversi attrezzi viene spiegato accuratamente durante la visita guidata. La bella collina che circonda il maso ospita vecchi apiari e un percorso didattico all’aperto con pannelli informativi. C’è anche un punto vendita in cui acquistare miele biologico, sapone alla cera d'api e molto altro.

OLTRE CONFINE -

Austria

Kufsteinerland

malga Tiroler Bienenenalm

diversi prodotti delle api,

il sentiero della valle del lago di Thiersee

Anche in, nella regione del, le api offrono il loro potere curativo a chi soffre di alcuni disturbi respiratori e nervosi. Preso lala fragranza del miele e gli aromi dell’alveare sono utilizzati in una originale e piacevole terapia naturale da effettuare all’aria aperta. Ci si sdraia in giardino nei pressi di uno dei numerosi alveari e, per mezzo di un inalatore collegato all’alveare con un tubicino, se ne respira direttamente l’aria, fatta di vapori aromatici dagli straordinari effetti lenitivi. Si impara poi come adoperare icome la propoli, dagli importanti effetti battericidi, la pappa reale e, naturalmente, il miele. Per immergersi poi nella vita delle api si può percorrere, con un interessante percorso didattico.

CAMMINARE E SCOPRIRE LE API

Alto Adige,

percorso escursionistico

Sentiero delle Api di Rodengo

– Intra la Val Pusteria e la Valle Isarco, c’è untutto dedicato alle api. Ilè un tracciato di circa 6,5 km, adatto anche alle famiglie con bambini, lungo il quale nei masi di montagna si scopre tutto ciò che riguarda l’apicoltura e la produzione del miele. Il punto di partenza è l'ufficio informazioni di Villa e lungo il sentiero si trovano targhette di legno a forma di nido d'ape con informazioni sul mondo delle api. L'escursione si conclude ad anello ritornando al punto di partenza: in totale si superano 215 m di dislivello. Da giugno a settembre si può partecipare ad una visita guidata insieme ad un apicoltore.

I

N ROMAGNA VICINO AL MARE -

Cesenatico

Podere La Fattoria dei Ricci Hotels

A poca distanza dal mare di(FC), le api delsvolazzano tra i fiori spontanei della campagna, tra girasoli, antichi ulivi e vitigni autoctoni di uva sangiovese e trebbiano. Il cascinale di fine Ottocento, con vista sul colle di San Marino e di San Leo, offre soggiorni rilassanti e la possibilità di escursioni di educazione ambientale, nelle quali i bambini possono scoprire il mondo delle api e del miele, dell’olio e del vino.

IN MOLISE, APICOLTORI PER UN GIORNO

Apiario di Comunità di Castel del Giudice (IS),

– Il Molise è una delle regioni con la più alta biodiversità d’Italia. Qui l’simbolo di resilienza delle aree interne dell’Appennino, invita a scoprire i segreti del mondo delle api, con visite esperienziali tra le arnie colorate. Guidati dagli apicoltori e adeguatamente attrezzati con maschere e guanti, i visitatori possono dedicarsi all’esplorazione in prima persona del mondo dell’apicoltura scoprendo, ad esempio, il modo in cui le api collaborano per raccogliere nettare e polline, per costruire i favi, per occuparsi dell’ape regina, In estate è possibile anche sperimentare le attività di smielatura. Le api dell’Apiario di Comunità favoriscono l’impollinazione dei meleti biologici Melise, nati da terreni recuperati dall’abbandono, e delle coltivazioni agricole di questo territorio immerso tra boschi e montagne.

GLI INCONTRI TEMATICI PER SAPERNE DI PIÙ

Salento

Vivosa Apulia Resort

– Chi è in vacanza inpresso ilpuò approfittare ogni settimana un incontro tematico sulle api grazie alla presenza di un apicoltore locale, il quale spiega ai bambini e ai loro genitori come è fatto il corpo di un’ape, quali sono i suoi comportamenti e le sue interazioni con l’ambiente. Si osservano le api al lavoro, prudentemente raccolte in una teca di vetro, dove restano solo per un paio d’ore: si assiste così in sicurezza e senza sofferenza per gli insetti, come si muovono nella loro casa, si studiano i lor diversi comportamenti in cerca di polline e come le api nutrici si prendano cura della regina.