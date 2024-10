Due giorni a Chiavenna tra storia e sapori

UN TUFFO NELLA STORIA - Il tour di Chiavenna non può che iniziare immergendosi nella storia che ha reso importante questa cittadina. Si inizia con la Collegiata di San Lorenzo, una chiesa non lontano dalla stazione ferroviaria le cui prime documentazioni risalgono al V secolo e conserva ancora oggi le antiche pareti romaniche ad esclusione dell’area dell’altare e delle navate laterali. La Collegiata è rinomata per ospitare al suo interno il Battistero, ovvero un fonte battesimale del 1156 ricavato da un monolite in pietra ollare con raffigurate delle figure che simboleggiano la cerimonia della benedizione dell’acqua e della somministrazione del battesimo il Sabato Santo. Altro gioiello che si trova all’interno della Collegiata è il Museo del Tesoro: al suo interno si possono ammirare oggetti di arte sacra tra cui la Pace di Chiavenna, ovvero una preziosa copertura di evangeliario che è considerata un autentico capolavoro di oreficerie medievale del XI secolo. La Pace è formata da 23 lamine d’oro lavorate a sbalzo e filigrana ed è arricchita da gemme, perle e numerose pietre preziose.



SORPRESE A TAVOLA - Chiavenna è patria di numerose specialità gastronomiche che l’hanno resa nota tra i buongustai e merita di essere scoperta anche a tavola. Prima fra tutti i prodotti tipici di questa valle c’è la brisaola, che differisce dalla bresaola per lavorazioni legate alla tradizione locale, con affumicatura e stagionatura che avvenivano nei crotti della zona; il violino di capra, invece, è tipico di questa valle ed è un presidio Slow Food. Viene ricavato dalla spalla o dalla coscia delle capre e il nome deriva proprio dalla tecnica con cui veniva affettato, che ricorda per l’appunto le movenze di un suonatore di violino. L’offerta enogastronomica della Valchiavenna inoltre è strettamente legata ai crotti. Si tratta di piccole costruzioni rustiche che vennero edificate attorno al “sorel”, ovvero lo spiraglio che si creò tra i massi che rotolarono fino a valle e sui quali oggi sorge la cittadina. Questi luoghi sono in grado di garantire una corrente d’aria a temperatura costante, sia d’estate che d’inverno, intorno agli 8°C, diventando così il posto perfetto per la maturazione del vino e la conservazione di numerosi prodotti enogastronomici come salumi e formaggi. Oggi i crotti sono diventati osterie o ristoranti e hanno aperto le loro porte a tutti quei turisti che desiderano degustare le prelibatezze locali.



LA NATURA - Tutt’attorno Chiavenna si trovano numerosi parchi e attrazioni che regalano ai turisti la possibilità di immergersi in contesti naturalistici di rara bellezza. Tra le varie tappe non possono mancare le Cascate dell’Acquafraggia, un complesso naturale di eccezionale spettacolarità. Attorno alle cascate è stato creato un percorso attrezzato che attraversa il parco e che offre la possibilità di ammirare le cascate e l’intera vallata da terrazze panoramiche. Le zone pic-nic, invece, permettono di trascorrere qualche ora di relax con il rumore delle cascate che fa da sottofondo.



PALAZZO VERTEMATE - Prosto di Piuro, un piccolo paese situato a pochi km dopo Chiavenna, ospita Palazzo Vertemate Franchi, una meravigliosa dimora del ‘500 e l’unica che si salvò durante la frana del 1618 che cancellò completamente il villaggio di Piuro. Il Palazzo è un trionfo di bellezza e storicità: l’esterno è elegante e sobrio ma è proprio l’interno che colpirà i visitatori che troveranno ricche decorazioni, soffitti affrescati con scene a tema mitologico e sale addobbate come un tempo. Il palazzo, inoltre, è circondato da un giardino all’italiana, da un frutteto e da un vigneto dove viene prodotto il passito Vertemate.