Il Castello Incantato di Sciacca: l’opera visionaria di Filippo Bentivegna, artista dell’art brut

Filippo Bentivegna nasce a Sciacca nel 1888. Dopo un'infanzia povera e l'emigrazione negli Stati Uniti, torna in Sicilia negli anni '20, dopo aver subito un trauma cranico in un'aggressione a New York che ne segnerà profondamente la psiche. Da quel momento la sua vita si fa sempre più appartata, visionaria, ossessiva. Compra un terreno poco fuori Sciacca, vi si ritira e comincia a scolpire. Lo fa ogni giorno, con una tenacia che ha del mistico. Non per vendere, non per esporre, ma per dare forma a un mondo interiore.