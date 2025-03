A Milano apre il Museum of Senses

TRE PIANI DI MERAVIGLIA - Il Museum of Senses offre un percorso sorprendente distribuito su tre piani di pura meraviglia. Ogni installazione è stata progettata per stimolare, sfidare e amplificare i sensi dei visitatori, creando un'esperienza che va ben oltre i tradizionali cinque sensi. Dal momento in cui i visitatori varcano la soglia devono usare speciali calzini che brillano sotto la luce UV e che, indossati per tutto il percorso, permetteranno di esplorare le diverse superfici tattili dei pavimenti. Inizia così un viaggio di scoperta che sfida ogni preconcetto sulla percezione della realtà grazie a esperienze uniche e spettacolari: una stanza dove l'acqua sembra sfidare la gravità scorrendo verso l'alto, un affascinante ambiente monocromatico che altera la percezione dei colori, e un intricato labirinto di raggi laser che mette alla prova agilità e percezione spaziale.



ESPERIENZE STIMOLANTI - Ogni sala è dedicata ad un tema e propone attività che suscitano curiosità e meraviglia, stimolano la creatività e l'intelletto: dal letto di chiodi alla sala dell'equilibrio, dalle scale infinite alla pioggia che cade dal basso verso l’alto, e ancora dal labirinto degli specchi alle postazioni dalle quali lasciarsi affascinare da suoni, luci, colori, sarà una continua meravigliosa scoperta di inattese sensazioni e rivelazioni. Ciascuna esperienza svolta individualmente, in coppia o in gruppo, costituisce un'occasione per acquisire una nuova consapevolezza del proprio corpo e dei propri sensi intesi non solo come i cinque classicamente considerati -vista, udito, tatto, gusto, olfatto- ma anche come equilibrio, capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio. Attraverso l'interazione e l'immersività i visitatori hanno modo di divertirsi, ampliare le proprie prospettive e le proprie conoscenze.



DIVERTIMENTO E APPRENDIMENTO - Al Museum of Senses divertimento e apprendimento si fondono in modo naturale e coinvolgente. Ogni installazione nasconde principi scientifici che vengono spiegati attraverso l'esperienza diretta, rendendo l'apprendimento intuitivo ed efficace. Guide qualificate accompagnano i visitatori alla scoperta dei fenomeni che si celano dietro ogni esperienza, mentre un innovativo "livello di sensificazione" monitora il progresso del viaggio sensoriale di ciascun visitatore. Fra le inusuali esperienze da provare ci sono, ad esempio, il Caleidoscopio (dove tutto si moltiplica, a partire dal proprio volto, dalla propria immagine) o il Letto di chiodi su cui sdraiarsi per venir sospinti nel mondo cosmico: quando il proprio peso viene uniformemente distribuito sulla superficie di questo letto singolare, ogni punta si prende una parte del peso, quindi non fa affatto male!