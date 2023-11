Volte e soffitti: meraviglie d'arte da ammirare… con il naso all'insù

La bellezza di queste coperture è il giusto coronamento a tante mirabili opere di architettura , veri capolavori da ammirare… con il naso all’insù. Per questo è utile, quando si visitano palazzi e cattedrali, avere con sé un binocolo, per non perdere neppure un particolare di queste meraviglie. In Europa non c’è che l’imbarazzo della scelta ed è davvero difficile fermarsi a dieci.

Soffitti e volte sono sempre stati per gli artisti una vera palestra in cui esercitare la loro maestria.

CAPPELLA SISTINA, Città del Vaticano – È uno dei soffitti più celebri del mondo, ammirato ogni anno da milioni di visitatori. La volta è lunga 40 metri e larga 13: su questa immensa tela Michelangelo Buonarroti, su incarico di papa Giulio II, tra il 1508 e il 1512 ha dipinto scene tratte dal Libro della Genesi, tra cui quelle celeberrime della Creazione e della Caduta dell’uomo.

LIBRERIA PICCOLOMINI, Siena - Una vera meraviglia dell'arte: questo ambiente monumentale della cattedrale di Siena fu fatto costruire nel 1492 dal cardinale Francesco Piccolomini Todeschini (poi papa Pio III) e, tra il 1502 e il 1507, fu interamente affrescato dal Pinturicchio.

MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA, Ravenna – È interamente ricoperta di preziosi mosaici risalenti al V-VI secolo, composti da milioni di tessere accostate per comporre incantevoli composizioni: il Mausoleo di Galla Placidia è uno scrigno di arte e di bellezza: la sensazione del visitatore è immergersi in un universo dominato dal blu e dall'oro, che avvolge completamente e che penetra nell'anima.

GALLERIA DEGLI SPECCHI, Reggia di Versailles, Francia - Fu concepita per generare stupore e ammirazione nei visitatori alla corte di Luigi XIV: tutto in effetti parla di sfarzo, di ricchezza e di potere. Occupa tutta la facciata ovest del palazzo per una lunghezza di ben 73 metri, e divide gli appartamenti del re da quelli della regina. L'ambiente prende luce da 17 finestre riflettendola in 357 specchi.

SALONE DEGLI AMBASCIATORI, Alzcazar, Siviglia - Il Salón de Embajadores, ovvero il Salone degli Ambasciatori, è uno degli ambienti più maestosi e impressionanti del complesso. L'ambiente è in stile moresco, con un pavimento ricco di splendidi mosaici e un soffitto capolavoro, dominato da una splendida cupola in legno interlacciato e ricoperta da lamine d'oro, creata nel 1389 da Diego Ruiz, un famoso artigiano di Siviglia.

SALA DELLE DUE SORELLE, Alhambra, Granada – Qui il marmo è utilizzato come se fosse una trina: ogni centimetro di superficie è coperto da minuziose decorazioni che abbelliscono l’ambiente secondo il gusto arabo. La cupola della Sala delle Due Sorelle è un vero capolavoro e un esempio di perfezione architettonica.

BRITISH MUSEUM, Londra - Passando a stili decisamente più contemporanei, non si può non ammirare l'ultimo ampliamento del British Museum, inaugurato nel 2000. Il soffitto dell'atrio si è imposto da quel momento come una delle strutture architettoniche più iconiche al mondo: interamente realizzato in cristallo ed acciaio e composto da 1656 coppie di lastre.

MONASTERO DOS JERÓNIMOS, Lisbona - Il cinquecentesco Monastero dos Jeronimos fu fatto realizzare da Re Manuel I per celebrare il ritorno di Vasco de Gama dopo aver scoperto la rotta per le Indie, ed è considerato uno dei più grandi capolavori al mondo di arte manuelina, lo stile tardo gotico portoghese, sontuoso e legato a temi marinari. Il monastero, insieme alla vicina Torre di Belém e il Monumento alle scoperte, è una celebrazione del periodo storico delle esplorazioni geografiche, il più importante vissuto dalla nazione portoghese

T -CENTRAL, Stazione della metropolitana, Stoccolma - È una delle più frequentate di tutta Stoccolma, ma per quanto si vada di fretta non è possibile non soffermarsi ad ammirarla, con le sue volte decorate di fiori stilizzati e dipinti di blu, colore che contraddistingue quella linea metropolitana. Il colore è stato però scelto dall'artista Per Olof Ultvedt come un invito alla calma, secondo i principi della cromoterapia: è esattamente quello che occorre in uno dei luoghi in cui si consuma lo stress quotidiano dei lavoratori pendolari.

CHIESA DEL SALVATORE SUL SANGUE VERSATO, San Pietroburgo - Coloratissima e super decorata all'esterno, la chiesa del Salvatore sul Sangue Versato è una delle più belle chiese dell'intera Russia, L'interno è, dal pavimento alla volta, uno straordinario mosaico di colori vivaci, dominato da cupole rivestite in foglia d'oro. La sua costruzione inizio nel 1883 e completata solo nel 1907, La chiesa, dopo le i danni subiti durante la rivoluzione sovietica e negli anni della Seconda Guerra Mondiale, non è mai stata riconsacrata e ospita oggi un museo.