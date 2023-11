Feste a Vienna, l'eleganza è di rigore

L'Avvento è perfetto per un weekend nella capitale austriaca. Il centro storico e le vie dello shopping sono addobbate con luci festose e fanno entrare la città nello spirito natalizio. I mercatini di Natale sono particolarmente invitanti, con tante cose da scoprire. Ecco una guida.



Rathausplatz - Le piazze, i vicoli e i parchi più belli di Vienna si trasformano in magici mercatini di Natale. Ognuno di essi ha un'atmosfera particolare e ovunque si trovano specialità culinarie, dal punch alle caldarroste, arti e mestieri e attività per i bambini. Il mercatino di Natale più grande e più conosciuto di Vienna, con oltre 100 bancarelle, è il Mercatino viennese di Gesù Bambino sul Rathausplatz. È considerato uno dei più bei mercatini di Natale d'Europa ed è un misto di romanticismo e nostalgia. Gli amanti si recano in pellegrinaggio al popolare Herzerlbaum. L'attenzione è rivolta alle famiglie: Per i bambini c'è un mondo natalizio nel parco con un treno di renne, una giostra, una nostalgica ruota panoramica e un percorso di presepi, oltre a un programma nel Padiglione dei bambini. I visitatori possono pattinare sul ghiaccio nel Rathauspark, romanticamente illuminato, presso il Mercatino viennese di Gesù Bambino, su due piste collegate da "sentieri da sogno" e una pista per bambini.



Schönbrunn - Alcuni mercatini di Natale colpiscono per il loro fascino imperiale: quello alla Reggia di Schönbrunn offre prodotti fatti a mano, concerti e programmi per bambini. Il Villaggio natalizio presso il Palazzo del Belvedere colpisce per il suo scenario barocco e per i raffinati oggetti artigianali nell'ampio parco del palazzo. Il mercatino dell'Avvento al Gartenpalais Liechtenstein si svolge quest'anno per la quarta volta ed è tuttora una dritta per chi crede al detto “botte piccola, vino buono”.I più attenti alle tradizioni apprezzeranno l’Antico Mercatino natalizio viennese della Freyung, il Mercatino di Natale Am Hof o il Villaggio di Natale di Stephansplatz, di fronte al duomo gotico.



Prodotti bio - Ed ecco alcune dritte per gli amanti dell'artigianato e per tutti coloro che tengono alla sostenibilità: Il Mercatino di Natale di Spittelberg - che nel 2023 sarà allestito come evento eco-sostenibile - e l'Art Advent di Karlsplatz. Quest'ultimo esiste da 30 anni e l'intera offerta gastronomica è certificata biologica. Un altro luogo d'incontro molto frequentato in vista del Natale è il Villaggio natalizio di Maria-Theresien-Platz, tra il Museo Kunsthistorisch e Naturhistorisch. Il Villaggio natalizio al Campus dell’Università di Vienna è dotato di piste di ice stock ed è molto amato dalle famiglie grazie al trenino per bambini e alla nostalgica giostra.



Eventi musicali - Numerosi concerti dal vivo, dal gospel al soul al pop, caratterizzano il Mercatino invernale di fronte alla Ruota panoramica al Prater di Vienna. L'Alm Advent, di fronte alla Fiera di Vienna, è un evento all’insegna dei regali, del divertimento, eventi e villaggi per famiglie. Meno tradizionale, ma ancora più moderno, è l'MQ Wintergarten nel cortile interno del MuseumsQuartier, concepito come un paese delle meraviglie invernale con spettacolari progetti artistici, giardini aperti per gli ospiti e ice stock.

Alcuni mercatini di Natale si trasformano in mercatini di Capodanno, dove l'atmosfera di festa invernale viene portata avanti. Si distinguono anche per le delizie culinarie e l'artigianato. Ad esempio, gli eventi del Mercatino di Natale alla Reggia di Schönbrunn continuano con il Mercatino di Capodanno fino al 4 gennaio, dove le ensemble di musica Dixie, swing e jazz accompagneranno l’ingresso nel nuovo anno. Altri indirizzi: Il Villaggio di Capodanno presso il Palazzo del Belvedere, il Villaggio di Capodanno di Maria-Theresien-Platz e il Mercatino invernale di fronte alla Ruota panoramica.



San Silvestro - L’highlight del 31 dicembre è il Percorso di San Silvestro nel centro di Vienna. Dalle 14 alle 2 di notte, l'atmosfera di festa con ingresso gratuito è garantita. Il Percorso di San Silvestro attraversa le strade e le piazze più belle del primo distretto. Numerosi palcoscenici offrono programmi di spettacolo e musica di tutti i generi: Walzer, Rock, Pop, Disco, Blues, Funk, Soul e DJ-Lines. Decine di esercenti servono punch, spumante e specialità culinarie. I visitatori del Percorso di San Silvestro iniziano a ballare nel pomeriggio, quando le scuole di danza viennesi trasformano il Graben in una sala da ballo all'aperto con lezioni di valzer, e continuano a mezzanotte al suono del "Valzer del Danubio" di Johann Strauss e al suono della Pummerin, la famosa campana del Duomo di Santo Stefano.



Valzer di mezzanotte - Un elegante inizio dell'anno e un'esperienza della cultura raffinata del ballo viennese si possono sperimentare partecipando ad un gala di Capodanno, con danze classiche, festa con musica contemporanea dal vivo, spettacoli, il valzer del Danubio a mezzanotte e una cena di gala con numerose portate. La location e l’aria di festa sono incredibili durante il Gala di Capodanno nel Municipio di Vienna e nel Palais Auersperg.



Il concerto più celebre - A Vienna, la città della musica, la tradizione del Capodanno si vive anche sul palcoscenico: Il “Pipistrello” di Johann Strauss è in programma all'Opera di Stato di Vienna e alla Volksoper di Vienna. Il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna - il concerto più famoso al mondo - si tiene ogni anno il 1° gennaio al mattino nella Sala d'Oro del Musikverein di Vienna. Viene trasmesso in mondovisione in oltre 90 Paesi. I viennesi lo guardano in televisione durante la colazione post-sbornia o vanno a vedere la diretta sul maxischermo della Stephansplatz.



