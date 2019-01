Spagna: 10 buoni motivi per visitare Valencia

Con l’arrivo del nuovo anno, inoltre, Valencia offre una serie di novità per tutti i gusti. Una meta ideale per gli appassionati gourmet, per gli amanti dell’arte e della cultura, o semplicemente per chi è alla ricerca di relax o divertimento. Ecco 10 nuovi buoni motivi per visitare Valencia nel 2019.



1. L'arte urbana conquista le Fallas - Il rinomato Festival de Las Fallas (Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità), che si tiene dal 15 al 19 marzo, quest’anno fonderà la tradizione artistica con la trasgressione creativa. Il duo artistico valenciano Pichiavo, rinomato per fondere l’arte classica decostruita e l'arte urbana, collaborerà con gli artisti falleri Latorre e Sanz nella realizzazione della falla principale: la falla municipal. L'arte di Pichiavo è già possibile ammirarla su un enorme murale nella Ciutat Fallera, il quartiere in cui gli artisti creano le loro opere d'arte.



2. Un’altra stella Michelin a Valencia - Ricard Camarena è stato insignito della seconda stella Michelin per il suo ristorante situato presso Bombas Gens, un’antica fabbrica industriale convertita in un nuovo centro culturale e artistico che ospita mostre, incontri, workshops & attività socio-culturali. Il Ristorante Ricard Camarena diventa il primo della città con due stelle e l'unico in tutta la provincia. Valencia si conferma a tutti gli effetti una città enogastronomica per eccellenza e raggiunge, così, quota cinque stelle Michelin con i ristoranti Riff, Sucede e El Poblet.



3. Dacosta apre il suo quarto ristorante - Quique Dacosta, lo Chef che vanta 3 stelle Michelin, amplia la sua offerta gastronomica a Valencia con l'apertura del suo quarto ristorante: Llisa Negra. Si tratta di un ristorante che propone una cucina semplice, basata sulla qualità delle materie prime. Protagonisti sono la griglia, le braci e il fuoco.



4. Un nuovo parco in città - Nel 2019 Valencia si arricchisce di altri 110.826 m2 di aree verdi con il nuovo Parco Centrale. Un nuovo polmone verde per la città, con circa 90.000 esemplari di arbusti e di alberi, aree di socializzazione per cani, aree gioco per bambini, una fontana di 1.000 m2 con un ampio specchio d'acqua e pareti per arrampicata.



5. Il primo museo al mondo dedicato al Santo Graal - Il Santo Graal, custodito nella Cattedrale di Valencia, vanta un nuovo centro di interpretazione per conoscere il suo passato: l'Aula Grial. Si tratta di uno spazio sensoriale da sperimentare: annusando le spezie, indossando le tuniche dei monaci o gli abiti dei templari e bruciando incenso, mentre si ripercorre la storia del calice utilizzato nell'Ultima Cena.



6. La Marina de València - La Marina de València si appresta ad accogliere nuovi punti di attrazione nel 2019. Oltre al nuovo spazio pubblico nato dopo la ristrutturazione dell’edificio modernista del 1917, è in arrivo una buona notizia per gli skater: la creazione di un nuovo skatepark, che sarà pronto a partire dall'estate del 2019. L'ex base della squadra leader dell'America's Cup del 2007 è stata trasformata in un nuovo spazio dedicato alla cultura, alla creatività e all'innovazione.



7. Nuovi luoghi d’incontro – Il Palau Alameda è senza dubbio il nuovo luogo di incontro da non perdere in città, con la sua vista sui giardini del Turia e con i suoi tre spazi: Àtic, un bar-ristorante con vista panoramica, La Sala, un ambiente destinato a eventi e Azza, la discoteca che ricorda la New York degli anni '50. Un convento costruito nel 1609 è stato trasformato in Convent Carmen: uno spazio ricreativo-culturale che ospita concerti, conferenze, mostre e attività per tutte le età. Il Mercado de San Valero è il primo street food market di Valencia, alle porte di uno dei quartieri più alla moda: Ruzafa.



8. Nuovi hotel nel cuore della città - Con le sue 32 eleganti suite, il nuovo hotel Marques House è anche la nuova sede dello storico Café Madrid, una vera istituzione a Valencia dove nel 1959 fu creato il celebre cocktail simbolo della città: l’Agua de Valencia. Il fiore all'occhiello della catena spagnola NH, NH Collection, approda a Valencia con un hotel a quattro stelle a Calle Colón, il centro nevralgico dello shopping.



9. Scoprire i tesori nascosti della città - Dal 3 al 5 maggio Valencia riserverà l’opportunità di accedere agli aspetti più sconosciuti dei 48 edifici più emblematici della città. Sarà un'occasione unica per scoprire ambienti che solitamente non si possono visitare o per conoscere opere architettoniche illustrate direttamente dai loro creatori o restauratori nel corso di visite guidate gratuite.



10. Arte moderna - L'IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), il primo museo d'arte contemporanea aperto in Spagna, da 30 anni è un punto di riferimento dell'arte spagnola sulla scena internazionale con le sue collezioni d'arte moderna e contemporanea. Nel 2019, l’IVAM festeggerà il suo trentesimo compleanno con l'apertura del Pati Obert, un suggestivo giardino di sculture e rassegne come quelle di Léger, Dubuffet, Zineb Sedira, Susana Solano o Paco Roca.



Per maggiori informazioni: www.turisvalencia.es