Slovenia, la cultura dell acqua e del benessere

Rimske: detox innanzitutto - Alle Rimske Terme è possibile dedicare tre giorni piacevoli all’insegna del benessere, partendo da un’analisi della struttura corporea che valuti le reali necessità del singolo: una volta stabilite le criticità, vengono scelti i trattamenti più corretti e utili a ristabilire l’assetto energetico dell’organismo, a restituire vitalità e al contempo a favorire il rilassamento: perché, si sa, lo stress invecchia…



Terme di Radenci, l’acqua più preziosa - L'acqua minerale Radenska è un'acqua acida ricca di bicarbonati di sodio e di calcio e che, in quanto a concentrazione di CO2, è una delle acque minerali più ricche di tutta l'Europa, con numerosi effetti benefici per il corpo, e non solo. E’ nota ovunque grazie al suo logo, i tre cuori, simbolo anche delle attività del moderno complesso di cura naturale, che propone ai suoi ospiti programmi sanitari e preventivi per il trattamento efficace delle malattie cardiovascolari, ma anche delle malattie renali e delle vie urinarie, dei reumatismi, nonché dei disturbi del sistema locomotorio e delle malattie metaboliche.



Lepa Vida, la salute dalle saline - A pochi chilometri da Trieste, vicino a Capodistria, nel parco naturale della saline di Sicciole, ecco il centro Thalasso Spa Lepa , che offre ai suoi ospiti talassoterapie tradizionali in un ambiente naturale bello e originale, in mezzo ai suggestivi campi saliferi, con prodotti come il fango salino e l'acqua madre, due agenti terapeutici naturali fondamentali per massimizzare gli effetti benefici dei prodotti del mare e delle vicine saline.



Terme di Ptu, le terme più "giovani" - Ptuj, la città più antica della Slovenia convive con le terme più giovani del Paese. Con soli 35 anni di attività, le Terme Ptuj sfruttano al meglio gli effetti benefici dell’acqua termominerale della sua fonte per il trattamento delle malattie reumatiche, degli stati post-operatori e dopo lesioni all'apparato motorio.



Terme di Rogaska: la forza del magnesio – Le terme di Rogaska sono conosciute sopratutto per l'alta concentrazione di magnesio che è propria dell'acqua minerale Donat Mg (che per concentrazione di magnesio ha il primato mondiale). Questa fonte aiuta a curare le malattie del sistema digestivo, del sistema nervoso, del cuore e dell'apparato circolatorio; agisce efficacemente sulla concentrazione dello zucchero, colesterolo e pressione alta; un vero toccasana per la stipsi, il sovrappeso, la pirosi gastrica e l'eccessiva secrezione degli acidi gastrici. I servizi disponibili includono anche fisioterapia, chinesiterapia, massaggi curativi e terapeutici, consigli sull'alimentazione e balneoterapia naturale, programmi di ringiovanimento e chirurgia della mano e delle vene.



Terme di Lasko, tutto per il benessere –L'azione curativa della sorgente termale di Lasko si riscontra nei benefici del trattamento della pressione alta, dell'artrite cronica, delle malattie della colonna vertebrale, delle lesioni gravi e dei disturbi motori, cui sono dedicati specifici corsi in acqua; affiancati da equipe esperte, e previe visite in ambulatori specifici, si effettuano balneoterapia, cinesiterapia, elettroterapia, termoterapia, magnetoterapia, terapia nel campo magnetico con laser, terapia occupazionale. Inoltre la stazione termale è arricchita del Centro Wellness Spa, con ben 2200 mq di superfici acquatiche fra piscine interne ed esterne.



Terme di Lendava: acqua con paraffina - Un piccolo centro quello delle Terme Lendava ma con un grande tesoro: l’unica acqua termominerale contenente paraffina, scoperta nel 1965 e i cui benefici per la bellezza e il “ringiovanimento” della pelle sono riconosciuti in tutto il mondo. Il centro termale è stato costruito attorno alla sua fonte, che dà vita a un’infinità di esperienze naturali, curative e nutrienti: per la sua composizione è un'acqua ipertermale, minerale, contenente bicarbonato di sodio; è un'acqua fossile, con 62°C alla sorgente.



Terme di Banovci: per tutta la famiglia - Note anche per i loro programmi di animazione, che trasformano le vacanze in famiglia in ricordi indimenticabili, le Terme Banovci sono dotate di tre piscine all'aperto, piscina con acqua termale, piscina con corsie, piscina con toboga, e per bambini; non mancano tre saune finlandesi e un bagno turco. La piscina termominerale coperta è tra le più belle della Slovenia.



