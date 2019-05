Austria: tour in bici tra i purissimi laghi della Carinzia

La Carinzia è forse la più affascinante regione dell’Austria, di cui occupa la parte meridionale e confina con l'Italia. Un territorio esteso che offre ampie e variegate soluzioni turistiche tutto l'anno ed è una meta ideale per le vacanze delle famiglie, grazie a una lunga tradizione di accoglienza.



Il giro dei laghi - Un itinerario a doppio anello nato da un progetto condiviso da cinque zone turistiche carinziane: il Lago Millstätter See, la zona di Villach – Lago di Faak – Lago di Ossiach, il Lago Wörthersee, il Lago Klopeiner See – Carinzia del sud e la zona di Nassfeld/Pramollo – Lago Pressegger See – Valle Lesachtal – Lago Weissensee. Ognuna delle cinque aree coinvolte è caratterizzata dalla presenza di laghi, fiumi e montagne di diverse tipologie e altitudini, ma egualmente affascinanti e tutti da scoprire. Naturalmente, i più allenati possono scegliere di percorre per intero i 340 chilometri previsti dal tour. Un’esperienza nuova e unica nel suo genere, perfetta per chi ama la natura e la vacanza attiva, per gli spiriti più romantici e per le anime più sportive.



Bike? No problem - Lungo il “Gran Tour dei Laghi” della Carinzia i cicloturisti possono concentrarsi sulle bellezze del paesaggio senza alcuna preoccupazione. Sulle piste ciclabili segnalate con cura si trovano 50 centri di noleggio biciclette “Kärnten rent-e-Bike” che mettono a disposizione in totale 1.000 biciclette, fra cui numerose bici elettriche con le relative stazioni di ricarica. Qui si possono affittare biciclette che possono poi essere restituite in qualsiasi altro punto noleggio collocato lungo il percorso. Punti di sosta panoramici invitano a ricaricarsi d’energia, mentre i battelli di linea consentono di superare in navigazione qualche tratta in totale relax. Non mancano ottimi ristoranti, trattorie tradizionali e simpatici punti di ristoro dove trovare prodotti freschi di provenienza locale che rispecchiano la varietà dei gusti tipici del territorio dell’Alpe-Adria.



Le destinazioni della Carinzia - La Carinzia è composta da 14 destinazioni turistiche: il lago Wörthersee, Villach-Warmbad/Lago di Faak/Lago di Ossiach, Nassfeld-Hermagor-Presseger See/Weissensee/Lesachtal - Arena Naturale della Carinzia, Lago Millstätter See, Hohe Tauern - Parco Nazionale Alti Tauri; Klopeiner See - Carinzia del sud, Bad Kleinkirchheim, la Carinzia centrale, i Monti Nockberge, Lieser-Maltatal-La Valle per le famiglie, Katschberg-Rennweg, Carnica - la Valle Rosental, la Valle Lavanttal, e Klagenfurt, che è la città capoluogo della Regione con circa 90mila abitanti.



Per maggiori informazioni: www.carinzia.at