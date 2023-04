Rennes: è da qui che inizia il vostro viaggio in Bretagna!

L’incantevole centro storico - Rennes è una città a misura d'uomo, dove si trovano soluzioni d’alloggio adatte ad ogni esigenza, comoda come base di partenza per scoprire ogni giorno dintorni sempre nuovi. L’incantevole centro storico ricorda un piccolo villaggio con i suoi vicoli pedonali, le tradizionali case a graticcio, le stradine di pavé e il palazzo del Parlamento di Bretagna. Resti gallo-romani, bastioni medievali, monumenti ed edifici emblematici, mosaici originali, street-art... Passeggiando nel suo centro storico si fa una sorta di viaggio sensazionale e colorato attraverso i secoli. Fra le novità 2023 per quanto riguarda le strutture alberghiere, c’è da registrare l’apertura del 9° hotel Mama Shelter in Francia, il 1° con Spa / piscina. L’hotel, a 4 stelle nel centro cittadino, è come gli altri hotel della catena francese, “cool, trendy, design, moderna, dall’atmosfera lounge” e ha un ristorante con rooftop.



Una trentina fra parchi e giardini - Punteggiata da una trentina fra parchi e giardini, Rennes è una citta verde da scoprire passeggiando senza fretta a piedi o in bicicletta. La natura non è mai lontana: in pieno centro o a pochi chilometri di distanza, sono molti i luoghi dove prendere una boccata d’aria, rilassarsi al fresco, far movimento en plein air. Imperdibile è il Parc du Thabor risalente al XVIII secolo, classificato come “Giardino di prestigio”, che si estende sulla colline più alta di Rennes per più di 10 ettari nel cuore della città, con i suoi grandi giardini paesaggistici, le voliere, i chioschi, voliere, la serra per aranci che accoglie il celebre Café-Expo de l'Orangerie: vanta oltre 3.000 piante, circa 130 specie di alberi, un giardino di rose, un giardino all'inglese ed uno alla francese.



Green & Sostenibile - Rennes fa del turismo sostenibile e degli eventi eco-responsabili il suo portabandiera. Con il marchio «Destination innovante durable» e la certificazione ISO 20121, è – da questo punto di vista- una delle città francesi di riferimento. Con due linee della metropolitana, autobus elettrici, stazioni per biciclette nel centro della città e numerose strade verdi, Rennes è facilmente e comodamente vivibile in modo rispettoso dell’ambiente anche da parte dei turisti.



Gastronomia eccellente -La gastronomia è uno dei fiori all’occhiello di Rennes, sia per la qualità della cucina dei suoi chef che per la ricchezza e varietà della sua offerta. Ristoranti gourmet e bistrot, creperie e cucina bretone, ma anche locali alla moda e soluzioni giovani dai food truck ai fast food: non c’è veramente che l’imbarazzo della scelta. Da visitare per far acquisti gourmet il sabato mattina l'imperdibile Marché des Lices, uno dei mercati alimentari più importanti della Francia con i suoi prodotti regionali e quelli di crostacei e ostriche, e ogni prima domenica del mese il Mercato alimentare molto popolare tra i residenti di Rennes. Divertente e goloso è il Food Mood Tour, un percorso gastronomico attraverso la città per assaggiare le specialità di diversi ristoranti.



La capitale del vintage e dell’usato - Oltre 2.000 negozi fanno di Rennes il primo centro commerciale della Bretagna e del Grande Ovest. Dalle griffe internazionali alle originali boutique di stilisti, attraverso negozi indipendenti e i concept store sorprendenti, la città è il regno dello shopping. Una curiosità: Rennes è il ritrovo degli appassionati dell'usato. I negozi dell'usato, i mercatini delle pulci, le botteghe di antiquari abbondano in città, dove la mania per la decorazione vintage, i vecchi libri e i vestiti di seconda mano è diventata una vera e propria arte di vivere.



Pinault a Rennes - Quest’estate, dal 10 giugno al 10 settembre, Rennes ospita una nuova mostra della Collezione François Pinault al Couvent des Jacobins, Centro Congressi di Rennes. Imprenditore bretone a capo del Gruppo del lusso Kering (che comprende marchi come Gucci, Yves Saint-Laurent, Boucheron eccetera), Pinault è famoso anche per la sua collezione di arte contemporanea, tra le più ricche al mondo. Per l’edizione 2023, Pinault mescola pop art e realismo su un tema rétro. Intitolata “Forever Sixties”, la mostra invita a (ri)scoprire gli anni ‘60 sotto una nuova luce. Esposte un’ottantina di opere dal valore emblematico, alcune delle quali non sono mai state esposte prima d’ora, di autori quali Richard Avedon, Niki de Saint Phalle, Gilbert & George, Richard Hamilton, Raymond Hains, Alain Jacquet, Kiki Kogelnik, Barbara Kruger, Louise Lawler, Tim Noble & Sue Webster, Otto Muehl, Raymond Pettibon, Richard Prince, Martial Raysse, Sturtevant, Tom Wesselmann, Jerzy Ryszard Zielinski (Jurry).



