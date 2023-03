Dieci buoni motivi per viaggiare in Francia nel 2023

Riscoprire Mont Saint-Michel nel millenario dell’abbazia - La prima pietra della mitica abbazia di Mont Saint-Michel, in Normandia, è stata posata sotto l’abate Hildebert, nel 1023. Oggi, mille anni dopo, la mostra “La residenza dell’Arcangelo. Arte, architettura e devozione all’abbazia di Mont Saint-Michel (1023-2023)” mette in luce la storia, l’architettura, gli arredi e gli oggetti legati al monumento: opere d’arte, sculture, capitelli, modellini, statue e pezzi di oreficeria, elementi decorativi, alcuni dei quali mai esposti prima. Uno spunto per visitare questo che è uno dei monumenti francesi più conosciuti e amati dai turisti. La particolarità che rende unico Mont-Saint-Michel, Patrimonio mondiale dell’Unesco, è quella d’innalzarsi su un isolotto roccioso con cui le architetture sono tutt’uno, circondato da una magnifica baia, teatro delle più grandi maree dell’Europa continentale.



Celebrare i 50 anni dalla morte di Picasso - 50 anni fa, l’8 aprile 1973, moriva a Mougins Pablo Picasso. Musei di tutta Europa e degli Stati Uniti parteciperanno alle celebrazioni. In Francia sono previste 12 mostre a Parigi e nel resto del Paese, in diversi musei tra cui il Museo di Belle Arti di Lione, la Collezione Lambert ad Avignone, il Museo Goya a Castres, in Occitania, il Museo della Ceramica di Vallauris, in Costa Azzurra. A Parigi in programma una grande mostra al Musée national Picasso, Célébration Picasso, la collection prend des couleurs! sotto la direzione artstica di Paul Smith, dal 7 marzo al 27 agosto oltre a “Fernande Olivier e Pablo Picasso, nell’intimità del Bateau-Lavoir” fino al 19 febbraio al Museo Montmartre di Parigi e “Picasso/Poussin/Baccanales” fino al 5 marzo al Museo di Belle Arti a Lione.



Immergersi nel Festival dei Giardini in Costa Azzurra - Da sabato 25 marzo a lunedì 1° maggio 2023 in tutta la Costa Azzurra quarta edizione del Festival des Jardins sul tema delle “Prospettive sorprendenti”. Un elemento, la prospettiva e le sue tante declinazioni, fondamentale nel lavoro dei progettisti e artisti del paesaggio.



…e in quello di Chaumont sur Loire - Si svolgerà dal 25 aprile al 5 novembre il Festival Internazionale dei Giardini di Chaumont sur Loire, un appuntamento imperdibile con i più grandi paesaggisti del mondo, nello scenario fiabesco del parco del castello. Un’occasione per visitare i famosi Castelli della Loira.



Partecipare al Festival di Cannes - Si riaccendono dal 16 al 27 maggio 2023 i riflettori sul 76° Festival del Cinema di Cannes. Appuntamento con le star sulla Croisette. Il festival è l’occasione per assaporare le atmosfere glam di questa straordinaria città affacciata sul mare e godere del primo mare primaverile.



Vibrare al ritmo del Festival Jazz à Juan - Uno dei più famosi festival di jazz del mondo si svolge nello scenario della Pineta Gould, ad Antibes Juan-les-Pins, difronte al mare. Nato nel 1960, in omaggio al grande Sidney Bechet, è da allora un appuntamento annuale: quest’anno dal 10 al 20 luglio.



Ammirare i più grandi velieri del mondo a Rouen - Dall’8 al 18 giugno nel porto di Rouen, capitale della Normandia, per l’attesissima edizione 2023 dell’Armada, gran parata più grandi velieri del mondo. Animazioni in tema, sfilate, concerti, fuochi d’artificio e circa 8000 marinai riuniti sui quais.



Scoprire le notti delle foreste - Si svolgerà in tutta la Francia, dal 9 al 18 giugno, la 4a edizione del Festival Les Nuits des Forêts (Le Notti delle Foreste) alla scoperta delle foreste. Dieci giorni di testimonianze di esperti, animazioni, esperienze originali e immersive, decisamente green.



Darsi appuntamento in giardino - Il 2, 3 e 4 giugno 2023 in tutta la Francia 10a edizione di Rendez-Vous aux Jardins (Incontri nei giardini), evento nato nel 2003 e diventato europeo dal 2018. Tema di quest’anno “Le musiche del giardino”. Un’occasione per scoprire le meraviglie di stupendi parchi e giardini per i quali la Francia è nota in tutto il mondo.



Ritrovare Napoli al Louvre - Dal 7 giugno 2023 all’ 8 gennaio 2024 una grande mostra di capolavori del Museo di Capodimonte di Napoli sono esposti al Louvre di Parigi: una vera stagione napoletana nella capitale francese.



Per maggiori informazioni: www.france.fr