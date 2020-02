Primavera sul Lago di Costanza, nel cuore dell’Europa

Il particolare microclima del lago favorisce splendide fioriture di parchi e giardini che fanno da cornice ai tanti castelli, conventi e abbazie da raggiungere pedalando o con escursioni a piedi. Numerose sono anche le iniziative culturali nelle città intorno al lago.



Al centro dell’Europa - La regione internazionale del Lago di Costanza è una gradevolissima destinazione turistica nel cuore dell’Europa. Ricco di una natura varia e rigogliosa, il Bodensee è un continuo alternarsi di panorami alpini, colline ricoperte di vigneti e deliziose cittadine rivierasche. Tra i suoi tanti gioielli le città storiche di Costanza e Lindau e il loro comprensorio; la città storica di Ravensburg in Alta Svevia; San Gallo, la cui cattedrale, biblioteca e complesso monastico sono parte del Patrimonio UNESCO per l’Umanità; Sciaffusa e le cascate più grandi d’Europa; Bregenz e il Vorarlberg, tra vette montane e architetture d’avanguardia e il Principato del Liechtenstein, piccolo Paese alpino ricco di storia e tradizioni.



L’ Isola dei Fiori - Una città si trasforma in giardino. L’esposizione orticola Landesgartenschau nella storica città di Überlingen reinventa gli spazi verdi e ridisegna i suoi parchi e la Promenade sul lago, arricchendosi di aree di gioco e di svago, per una celebrazione lunga sei mesi (23.04 – 18.10.2020) e che coincide con i 1.250 anni dalla fondazione della città, festeggiata con mostre, feste ed eventi. A pochi chilometri da Überlingen, un breve tratto in nave permette di raggiungere Mainau. L’Isola dei Fiori, come è chiamata è aperta tutto l’anno e stupisce i suoi visitatori con i suoi grandi parchi. In primavera esplode la fioritura di milioni di bulbi, tra cui quella delle 450 varietà di tulipani – per la quale lo scorso ottobre l’Isola ha ricevuto all’Aja il titolo del “Tulip Garden of the Year 2019”.



La fioritura al telefono - La riva tedesca celebra l’arrivo della primavera con tour, degustazioni e visite guidate del territorio, e un fitto programma di eventi, dal 13 marzo al 31 maggio 2020. La sponda svizzera del lago, con il Canton Thurgau, si trasforma in un mare bianco e rosa, grazie alla fioritura di meli e ciliegi. Esplorando i dintorni ci si può fermare nelle fattorie che offrono camere, spuntini, ma anche succhi di mele, dolci e sidro da acquistare e portare a casa. Nel “cantone della mela” è attivo un numero di telefono che informa i gitanti sullo stadio della fioritura (+41 71 414 1146).



La Notte dei giardini - Durante il fine settimana del 5 – 7 giugno, infine, l’edizione primaverile della Lunga Notte dei Giardini del Bodensee dà accesso fino a notte inoltrata a molti parchi, oasi urbane, chiostri e giardini privati dell’intera regione, con un programma di letture, musica, show culinari e mostre ad hoc - ad esempio presso la Certosa di Ittingen, il parco Seeburg di Kreuzlingen – in Svizzera - e la stessa Isola di Mainau, in Germania.



La culla dell’Occidente - A piedi o in bicicletta, alla scoperta di fortezze, chiese, conventi e palazzi. La regione del Lago di Costanza vanta molte attrazioni di carattere storico, artistico e spirituale, da scoprire pedalando sulle due ruote lungo la Ciclabile del Bodensee tra rive e giardini in fiore, o con le escursioni a piedi, alternate ai passaggi in nave. L’Isola di Reichenau, collegata da un ponte alla città di Costanza, è conosciuta come culla della civiltà occidentale. Un tempo enclave monastica, custodisce nella basilica romanica di San Giorgio gli affreschi meglio conservati anteriori all’anno mille al di là delle Alpi, ed è percorsa da giardini, orti e filari di viti.



Il castello di Salem e la fortezza di Meersburg - Sulla sponda opposta del lago il castello e convento di Salem e uno dei maggiori esempi di convento cistercense in Germania. Potentissimo nel medioevo, il complesso racchiude una chiesa gotica, il castello barocco con le sue preziose sale, bellissimi giardini e una cantina dei vini – dove ammirare l’imponente torchio in legno e dedicarsi a una degustazione di vini. A poca distanza anche la fortezza di Meersburg: il più antico castello ancora oggi abitato della Germania, permette ai visitatori di farsi un’idea vivace e concreta della vita che qui vi si conduceva nel medioevo – esplorando saloni, cucine, prigioni e sale nobili. In diversi fine settimana di primavera il castello è animato da comparse, cavalieri, servi e dame, che permettono di esplorare temi diversi – dall’arte della guerra alla cucina al tempo dell’età di mezzo.



Per maggiori informazioni: www.lagodicostanza.eu