Stanotte si dorme in castello: come un principe o un re

Castelli affacciati sul lago, stile sturm und drang o, in stile decisamente più italico , svettanti in mezzo alle viti; dimore britanniche di antichi cavalieri o di potenti signorotti in Portogallo . I castelli come luoghi ideali per un romantico weekend : eccone sei, da favola, in Italia e all’estero, in cui trascorrere romantici e indimenticabili soggiorni, selezionati con il contributo di hotels.com.

Castello di Spessa (Capriva del Friuli) - Legato a nobili casate e illustri ospiti come Giacomo Casanova, il Castello è circondato dalle vigne della tenuta a cui dà il nome, fra cui si snodano le 18 buche del Golf Club. Oggi elegante Golf&Wine Resort, ha una quindicina di suites arredate con mobili del’700 e dell’800 italiano e mitteleuropeo e, scavata nella collina sottostante,la più scenografica cantina del Collio, dove invecchiano i pregiati vini della tenuta. Tre ristorante e una novantina di stanze distribuite in 4 strutture dal maniero ai suoi casolari fra le vigne, ciascuna con un proprio stile ben definito, fra cui gli ospiti possono scegliere la sistemazione preferita. Un angolo di paradiso per giornate di relax nella natura.



Relais Castello Bevilacqua (Verona) – Costruito dalla famiglia Bevilacqua nel XIV secolo, con quattro torri, una corte interna e un muro di cinta, questo castello nel veronese sembra uscito da un poema cavalleresco. Oltre ad essere visitabile come museo, è oggi anche un relais con sette suite dallo stile unico, ornate da splendidi mobili antichi e opere d'arte che non sfigurerebbero in un museo. Gli ospiti hanno a disposizione un ristorante, una palestra e anche un esclusivo servizio limousine.



Falkensteiner Schlosshotel (Austria) - Da un autentico castello affacciato sul lago Wörthersee, a Velden, è stato ricavato uno dei più esclusivi Luxury retreat della Carinzia, il 5 stelle Falkensteiner Schlosshotel. Un paesaggio unico e sorprendente avvolge questa struttura di charme, in grado di sedurre anche con i sapori della raffinata cucina dei suoi diversi ristoranti, oltre che con le particolari esperienze di benessere che offre. Il leit motiv della magnifica Spa di 3.600 m² è “let it slow”: la lentezza è il lusso che ci si concede, abbandonarsi a trattamenti tailor made.



Appleby Castle (Inghilterra) – Questo castello, risalente al XII secolo, è legato addirittura alla storia reale inglese: fu infatti la residenza di Lady Anne Clifford nel XVII secolo. Si trova a pochi chilometri dal Lake District inglese (Patrimonio dell’umanità UNESCO), immerso nel cuore della Eden Valley. Il maniero è dotato di 12 camere per gli ospiti, arricchite da dettagli d'epoca e mobili antichi, e ha un eccellente ristorante.



Ashford Castle (Irlanda) - Situato in una spettacolare tenuta di 140 ettari nella Contea di Mayo in Irlanda, circondato dall’acqua e da verde lussureggiante, l’Ashford Castle appare come un luogo incantato. Questo gigantesco castello, che risale al XIII secolo ed era un tempo la dimora della famosa famiglia Guinness, offre ai suoi ospiti sontuose camere e suite con magnifici interni arricchiti da mobili antichi, tessuti pregiati e finiture uniche ad ogni angolo. L’atmosfera antica si sposa con i comfort di lusso contemporaneo, tra cui 3 ristoranti, 2 campi da tennis e una splendida Spa, giudicata la migliore d’Irlanda dai World Spa Awards.



Pousada Castelo de Óbidos (Portogallo) – La storia di questo castello ha origine nel lontano IX secolo e la sua importante storia è davvero romantica, poiché nel XIII secolo fu il regalo di nozze di Re Dionigi alla consorte Isabella D’Aragona il giorno del loro matrimonio, che si è svolto proprio lì. Si trova nella suggestiva cittadina medioevale di Óbidos ed è considerato uno delle sette meraviglie del Portogallo. Meta ambita dagli inguaribili romantici, ha a disposizione 17 splendide camere tra cui poter scegliere, e un rinomato ristorante.