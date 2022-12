Parigi, le scintillanti Feste nella Ville Lumière

Per tutto dicembre fino all’Epifania, mercatini, presepi e una moltitudine di festeggiamenti pervadono la capitale francese e offrono una scoppiettante girandola di intrattenimenti per tutti, grandi e piccoli.

In questo periodo dell’anno Parigi mostra il suo volto più sfavillante e glam. Una città perfetta per trascorre le feste di Natale e Capodanno

A catturare gli animi è però, innanzitutto, la città stessa messa a festa, con i monumenti più belli illuminati, le decorazioni natalizie che adornano le strade e le vetrine delle boutiques e dei grandi magazzini che si animano con creazioni stupefacenti. Ecco cosa non perdere per vivere appieno l’atmosfera incantata delle feste.

Le luci della Ville lumière I visitatori provengono da tutto il mondo per ammirare i colori magici di cui si ornano piazze, strade, palazzi, monumenti durante questo periodo in cui, più che mai, Parigi merita il nome di Ville lumière. Fino a inizio gennaio, le luci di Natale regalano a Parigi un fascino più ammaliante che mai sull'Avenue des Champs-Élysées, sull'Avenue Montaigne, sulla Place Vendôme, nel quartiere di Montmartre, al Bercy Village e in molti altri luoghi ancora.

I mercatini di Natale Grande appuntamento per lo shopping delle feste i tradizionali e popolari mercatini di Natale con i loro chalet di legno sono il posto ideale dove scovare, in una calda atmosfera natalizia, decorazioni, articoli per le feste, prodotti locali e manufatti artigianali, decorazioni per l’albero, idee regalo originali. Fra i tanti, popolarissimo è quello di Place Saint-Germain-des-Prés, dov espongono noti artigiani provenienti da tutta la Francia: fra l’altro vi si trova una vastissima scelta di specialità enogastronomiche d’eccellenza. Altrettanto frequentato è quello di Notre-Dame a cui fa da cornice la stupenda sagoma della basilica, in cui si fa shopping tra giochi per i più piccoli e vin brûlé per gli adulti. Chi cerca regali green e solidali, li trova il 10, 11 e 12 dicembre al mercatino Les Canaux, sulla Senna, dove si trovano oggetti originali e sostenibili realizzati da artigiani attenti all’ambiente e impegnati in un commercio etico.

Le vetrine dei grandi magazzini, un classico Mentre le strade della città sono decorate con ghirlande e luci, le vetrine dei suoi famosissimi grandi magazzini hanno addobbi sorprendenti che ogni anno sono una sorpresa attesa anche dai parigini. Fedeli alla tradizione, le facciate dei grandi magazzini parigini (Galeries Lafayette, Printemps Haussmann, Samaritaine Paris Pont-Neuf, Bon Marché, BHV) indossano il loro abito delle feste, che si riflette anche negli interni, con allestimenti spettacolari. Le vetrine diventano veri e propri quadri animati dove automi e decorazioni fatate danno vita a un mondo interattivo e incantato... un vero spettacolo per grandi e piccini. Icona di Parigi, le Galeries Lafayette sono quest’anno addobbate dalla storia dell’amicizia tra la bimba Annie e l’abete Nordmann: fra l’altro fino 23 dicembre, al quarto piano del grande magazzino si può vivere una fatata esperienza immersiva e interattiva con i personaggi di questo racconto fantastico (solo su prenotazione). Da non perdere una sosta gourmand in uno dei 7 ristoranti gestiti dagli astri nascenti dello street food internazionale recentemente aperti in uno spazio di 600 m2 all’interno dello store.

I presepi e le Messe di Natale Presepi viventi, presepi artigianali o le tradizionali scenette con le statuine: nelle chiese parigine in occasione delle festività natalizie vengono realizzati decine di stupendi presepi. Fra i tanti, se ne possono ammirare di stupendi nella Chiesa della Madeleine e nella Basilica del Sacro Cuore di Montmartre, dove ogni anno vengono esposte nuove creazioni. Che siano tradizionali, barocchi o moderni, questi presepi sono veramente delle opere d'arte, che attraggono molto i visitatori. In queste due chiese si volgono anche il 24 e il 25 dicembre solenni funzioni natalizie, accompagnate da cori e concerti eccezionali, che attirano ogni anno fedeli da ogni parte del mondo. Quella dei concerti natalizi di artisti di fama mondiale è a Parigi una tradizione molto radicata, che si tiene in molte chiese gotiche e rinascimentali ricche di storia ed arte.

Per famiglie e bambini Una caratteristica di Parigi durante il periodo natalizio sono le piste di pattinaggio sul ghiaccio, divertimento per grandi e piccini: tra le più belle, quella all’interno del Grand Palais e quella realizzata sul tetto delle Gallerie Lafayette. Indiscussa attrattiva per i più piccoli sono i Manèges, le colorate giostre dallo stile un po’ vintage che caratterizzano l’arredo urbano parigino: durante le vacanze, fra l’altro, l’accesso a diverse è gratuito. I bimbi possono vivere la magia delle feste di una volta nel Musée des Arts Forains, tributo al mondo delle fiere e dei luna-park, che espone giostre e altre curiosità e viene decorato in modo speciale durante il periodo natalizio. Dal passato al presente, ma sempre seguendo fantasia e magia: per i bambini imperdibile è una giornata a Disneyland Paris, il parco dei divertimenti più visitato d’Europa, che anche quest’anno non mancherà di stupire con il suo allestimento e le sue attrazioni natalizie. DSi trova a 30 km da Parigi, a cui è comodamente collegato.

La notte è piccola Parigi è la patria del Cabaret e del Burlesque, della vita notturna innaffiata da coppe di Champagne. Differenti negli spettacoli proposti e nello stile, i Cabaret sono il simbolo stesso dell’intrattenimento parigino e sono parte del bagaglio socioculturale della città. Il più noto è il Moulin Rouge, che si trova nel cuore del quartiere a luci rosse di Pigalle, ai piedi di Montmartre. Inaugurato nel 1891, immortalato da innumerevoli artisti e con l'interno decorato con uno stile ancora tipicamente fin de siècle francese, è il tempio del Cancan. Altri noti locali di Cabaret sono il Crazy Horse, il Lido de Paris, il Paradis Latin e il César Palace.

Capodanno ai Champs Elysées o sui Bateaux Mouches Qualsiasi cosa si faccia prima, a mezzanotte si scende nelle strade e nelle piazze, lungo la Senna o nei vicoli di Montmartre per brindare all’anno nuovo sotto il cielo illuminato dai fuochi d’artificio. Il centro dei festeggiamenti sono gli scenografici Champs Elysées, dove si tiene il tradizionale concerto dal vivo. Per chi rifugge i bagni di folla e preferisce atmosfere più romantiche, un’esperienza indimenticabile è quella di una raffinata cena a bordo dei famosi Bateaux Mouches o Bateaux Parisiens, che percorrono lentamente la Senna, offrendo scorci impareggiabili dall’acqua della città illuminata a festa. I teatri parigini più prestigiosi offrono a Capodanno il meglio della loro programmazione: al Mogador va in scena ad esempio Il Re Leone, mentre il Théâtre de Paris propone la pluripremiata commedia musicale Les Producteurs, omaggio all'umorismo caustico di Mel Brooks.

Per maggiori informazioni: it.france.fr