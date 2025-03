Parchi e giardini, cinque meravigliose oasi verdi in Germania

ENGLISCHER GARTEN, IL CUORE VERDE DI MONACO DI BAVIERA - Era il 13 agosto 1789 quando il principe elettore Carlo Teodoro del Palatinato ordinò la creazione di un grande parco pubblico accessibile a tutti, una novità rivoluzionaria per l’epoca. E grande, l’Englischer Garten, lo è davvero: la sua superficie di 375 ettari ne fa uno dei parchi pubblici più grandi del mondo, ancor più, ad esempio, del Central Park di New York! Realizzato nello stile dei parchi paesaggistici inglesi, oggi l’Englischer Garten è un’immensa oasi verde in cui “evadere” in città, perfetto per passeggiare e fare sport, concedersi una pausa nelle tradizionali birrerie all’aperto, ammirare le evoluzioni dei surfisti sull’Eisbach o visitare i “simboli” che l’hanno reso famoso, come la pagoda cinese, la sala da tè con giardino giapponese e l’elegante tempietto monoptero in cima alla collina, nella parte sud del parco, da cui si può ammirare lo skyline del centro storico di Monaco.



IL NOME DELLA ROSA: L’EUROPA-ROSARIUM DI SANGERHAUSEN - Insignito del titolo di Rosarium Europeo nel 1993 e del prestigioso Award of Garden Excellence nel 2003, il “giardino delle rose” di Sangerhausen in Sassonia-Anhalt è considerato il più grande del mondo: i suoi 13 ettari di superficie sono dimora di circa 80.000 piante di 8.600 specie e tipi diversi per epoca e provenienza. Oltre che uno spettacolare museo vivente dedicato all’evoluzione della rosa, da quella selvatica a quella moderna, il Rosarium è anche una preziosa banca genetica che conserva specie rare (di ben 300 tipi) e antiche (si considerano tali quelle note prima del 1867), preservandole dall’estinzione. Con numeri da record: la fioritura principale, fra giugno e luglio, vede sbocciare oltre un milione di rose che incantano con i loro colori e profumi, dalla rosa gallica alla damascena, dal primo ibrido di Tea La France alla bicolore York & Lancaster e a curiosità come la Nigrette quasi nera e la Chinensis viridiflora di colore verde, senza scordare poi la collezione più grande del mondo di rose selvatiche e quella di rose rampicanti.



L’ISOLA DI MAINAU, UN GIOIELLO MEDITERRANEO NEL LAGO DI COSTANZA - Narcisi, giacinti e tulipani in primavera, rose e azalee in estate, dalie e foliage in autunno… Mainau, l’isola dei fiori nel (Baden-Württemberg), è un piccolo paradiso in cui crescono piante mediterranee ed esotiche, e il suo giardino botanico nel parco storico del palazzo barocco sorprende in tutte le stagioni con fioriture sempre nuove. Nonostante la superficie modesta (45 ha circa), l’isola incanta per la sua eccezionale varietà di fiori, alberi e arbusti: la serra delle palme ospita più di 1.200 orchidee, e la casa delle farfalle accoglie un migliaio di questi eleganti insetti; vi sono poi il roseto con più di 800 specie di rose, la preziosa collezione di alberi plurisecolari come il Tiglio di Vittoria piantato nel 1862, la Sofora pendula annodata piantata nel 1868, le sequoie alte più di 40 metri, i maestosi cedri dell’Atlante, le grandi palme da dattero delle Canarie, rarissime da trovare con queste dimensioni a nord delle Alpi, e una ricca collezione di agrumi che si può ammirare in estate nei cortili del maestoso palazzo.



IL PALAZZO E I GIARDINI DI SCHWETZINGEN, UN PAESAGGI DA FAVOLA - In nessun'altra parte della Germania si può vivere il fascino di un palazzo e di un giardino barocco in modo così vivido e ravvicinato come a Schwetzingen. Il parco di Schwetzingen, ispirato a Versailles, non ha eguali in Europa. Questa pittoresca residenza estiva dei principi del Palatinato sorse da un piccolo castello medievale del XVIII secolo, e non ha mai perso il suo fascino fino ad oggi. Al contrario. Molti eventi, mostre e visite guidate trasmettono il mondo unico di Schwetzingen, la cui immagine è stata plasmata non solo dai principi, ma anche da artisti e architetti. Questa immagine è ancora oggi esposta in mostre contemporanee regolari, e questo rende questo luogo storico particolarmente vivace ed emozionante: un capolavoro dell'arte del giardino europea!