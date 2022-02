Nizza: il Carnevale dei Fiori tra bellezza e colori

A Nizza, la bella città della Costa Azzurra, i fiori sono, come sempre, i protagonisti assoluti del Carnevale.

Anche in questa edizione 2022, per la precisione la numero 137, vale lo stesso tema: il fil rouge delle sfilate di quest’anno, al quale si ispirano i meravigliosi carri allegorici fioriti, è "King of Animals”, ovvero il Re degli Animali. Sono in programma numerosi eventi, tra cui le sfilate di martedì 22 e sabato 26 in notturna con i carri illuminati, e due “Battaglia dei fiori”, nel pomeriggio di mercoledì 23 e sabato 26 febbraio.