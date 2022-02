Carnevale di Viareggio: ecco i carri del 2022

Possiamo anticipare i bozzetti delle opere allegoriche che sfileranno sul lungomare di Viareggio, realizzando ancora una volta un evento unico che per dimensioni, spettacolarità e coinvolgimento, è famoso in tutto il mondo.



Corsi mascherati - Saranno 6, come tradizione i Corsi Mascherati in programma con grande inizio domenica 20 febbraio. I monumentali carri allegorici torneranno poi a sfilare sui viali a mare di Viareggio anche Giovedì Grasso 24, domenica 27 febbraio, Martedì Grasso 1 marzo, sabato 5 e sabato 12 marzo per il gran finale.



I creatori - A Viareggio i professionisti della creatività sono impegnati tutto l’anno nella progettazione e realizzazione dei giganti di cartapesta. In molti casi si tratta di figli d'arte che hanno ereditato da padri e nonni le abilità e i segreti di un mestiere unico al mondo. come ogni anno, anche quest’anno saranno in concorso 9 carri di prima categoria, 4 carri di seconda categoria, 9 mascherate in gruppo e 10 maschere isolate.



La Cittadella del Carnevale - Per saperne di più, si può visitare la Cittadella del Carnevale, straordinario complesso architettonico caratterizzato da sedici hangar e un’arena per gli spettacoli, luogo deputato alla conservazione e alla tutela di questo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale. qui si trovano laboratori per la cartapesta e anche il museo che racconta la storia del mondo alla rovescia e dell’arte della cartapesta.



Per maggiori informazioni: www.viareggio.ilcarnevale.com