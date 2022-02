Venezia: tra calli e canali il carnevale più intrigante

Anche se per la situazione pandemica non verranno effettuati alcuni appuntamenti tradizionali come i voli dell’Angelo e le sfilate di carri allegorici, l’edizione 2022, che si tiene da sabato 12 febbraio a martedì 1 marzo manterrà un altissimo grado di spettacolarità. Ecco alcune chicche.



Gioco surreale - Il Carnevale è gioco surreale, al di là della logica: un sovvertimento di senso che permette di ‘spalancare’ la mente e aprire possibili scenari inaspettati. Il Carnevale di Venezia diventa una straordinaria occasione di ricerca e rivelazione che si specchia nell’intricato tessuto della sua struttura urbana. Calli, campielli, ponti e canali, sotoporteghi, fondamenta, ma anche portici e piazze, impongono un continuo cambio di passo, continui ripensamenti ed esitazioni che approdano però ad esiti sorprendenti. Nuove visioni che si discostano dal quotidiano e trasportano in una dimensione proiettata in un futuro fantastico. Un viaggio, un insieme di suggestioni per abbracciare il sogno di bellezza.



Strabilierie e Arte Diffusa per la città - E’ tempo di ritrovare lo stupore e l’emozione del Carnevale nei campi e nelle strade, con la creatività visionaria degli artisti che rinnovano il futuro con l’emozione dell’arte di strada. Durante i week end del Carnevale, sabato 12 e domenica 13, sabato 19 e domenica 20 febbraio, e nei giorni della settimana grassa da giovedì 24 febbraio a martedì 1 marzo va in scena una programmazione diffusa di spettacoli stanziali di musica, circo-teatro, burattini, acrobatica e clownerie.



Nebula Solaris - La Festa Veneziana sull’Acqua si trasferisce in Arsenale in un inimitabile teatro a cielo aperto per celebrare il Carnevale di Venezia 2022 con uno straordinario spettacolo sull’acqua, elemento con cui la Città ha creato il suo legame più intimo. Opera Fiammae e Viorica danno vita ad una memorabile serata di giochi di acqua e fuoco nello splendido scenario del Bacino dell’Arsenale di Venezia. Una visionaria collaborazione artistica di performance dal vivo e tecnologia, che ha dato vita ad una parata di forte impatto visivo sullo spazio acqueo del bacino dell’Arsenale, che attraverso una narrazione onirica con gli elementi di aria, terra, acqua e fuoco crea visioni immaginifiche di mondi sommersi e civiltà future.



Il Carnevale della Cultura - L’arte e il teatro tornano a celebrare il Carnevale con una programmazione di spettacoli negli spazi culturali della Città proseguendo la collaudata esperienza del Carnevale della Cultura. La programmazione prevede un ricco palinsesto di iniziative culturali presso teatri e musei: Auditorium di Santa Margherita, Ateneo Veneto, Auditorium M9, Centro Culturale Candiani, Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, Teatro Aurora, Teatro a l’Avogaria, Fondazione Querini Stampalia, Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Palazzo Grimani.



Per maggiori informazioni: www.carnevale.venezia.it